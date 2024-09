Remo aumenta o preço dos ingressos, mas faz promoção 'casadinha' para jogo contra o Volta Redonda

O próximo jogo do Remo em casa no quadrangular da Série C está marcado para o dia 15 de setembro, domingo, no Mangueirão, contra o Volta Redonda-RJ, porém, o clube azulino já iniciou a venda de ingressos para o confronto, com direito à promoção.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Os ingressos para Remo x Volta Redonda estão disponíveis de forma presencial, em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana no valor de R$50 a arquibancada, comprando dois ingressos, a famosa “casadinha”, o torcedor pagará o valor de R$80. O torcedor que quiser comodidade poderá adquirir os ingressos de forma online, no site do IngressoSA.

Mais de 44 mil torcedores estiveram no Colosso do Bengui no último jogo (Wagner Santana / O Liberal)

Também estão disponíveis os bilhetes para o setor de cadeiras no valor de R$100. Outro setor que o torcedor pode comparar é o de camarote fechado (15 lugares), no valor total de R$2.100 ficando R$140 por torcedor.

Na vitória contra o Botafogo-PB, no último final de semana, o Remo bateu seu próprio recorde na Série C, além de passar o Paysandu, seu maior rival, com o jogo de maior público na temporada 2024. Mais de 44 mil torcedores marcaram presença na vitória por 2 a 1 do Leão, na estreia do quadrangular decisivo.

Veja onde comprar

Loja Rei da Amazônia – Sede Social

Loja Rei da Amazônia – Estádio Baenão

Loja Rei da Amazônia – Shopping Castanheira

Loja do Remo – IT Center

Loja do Remo – Shopping Pátio Belém

Loja do Remo – Parque Shopping

Loja do Remo – Boulevard Shopping

Loja do Remo – Shopping Metrópole