Remo possui início de campanha no quadrangular melhor que a do acesso à Série B de 2020

O Remo iniciou o quadrangular decisivo da Série C com o pé direito ao vencer o Botafogo-PB, em Belém, pelo marcador de 2 a 1, com o Estádio Mangueirão recebendo mais de 44 mil torcedores. O Leão Azul mantém vivo o sonho de retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. O início da campanha azulina em 2024 já é melhor do que a campanha que terminou com acesso em 2020.

A vitória diante do Belo deu ao Remo os três pontos em uma fase decisiva, em que vencer em casa é primordial para conquistar o tão sonhado acesso. Na última vez em que o clube azulino conseguiu subir de divisão, o Leão começou o quadrangular decisivo com um empate fora de casa, em 0 a 0, diante da equipe do Londrina-PR.

Na temporada de 2020 o Remo subiu para a Série B com uma rodada de antecedência, conquistando a classificação com 10 pontos e sendo o líder do grupo. O acesso veio com uma vitória no clássico contra o Paysandu, seu maior rival. O Leão venceu pelo placar de 1 a 0, gol do atacante Salatiel e comemorou o acesso no Mangueirão sem público, já que a pandemia do Covid-19 não permitia aglomeração de pessoas.

O Remo subiu com três vitórias 9 (Paysandu duas vezes e Ypiranga-RS) e um empate diante do Londrina. Na segunda posição do grupo ficou o Londrina, com nove pontos conquistados. Atualmente o Remo está na segunda posição no grupo B, com três pontos, mesma pontuação do Volta Redonda-RJ, porém, o time carioca está na liderança da chave pelo saldo de gols.

O próximo compromisso do Remo na luta pelo acesso será na segunda-feira (9), às 20h, contra o São Bernardo-SP, fora de casa, pela segunda rodada do quadrangular decisivo. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.