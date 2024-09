Destaque do Remo, Pedro Vitor celebra retorno e projeta reencontro com Catalá: 'Respeito muito'

O atacante Pedro Vitor foi o grande responsável pela vitória do Remo no jogo contra o Botafogo-PB no último sábado (31), no Mangueirão. O jogador azulino fez os dois gols do Leão Azul e teve uma grande atuação diante dos mais de 40 mil torcedores. Após oito meses afastado por conta de uma lesão grave no joelho, o atleta comemorou a volta aos caminhos das vitórias.

"Ano passado foi bem difícil. Poderia ter ajudado o clube na reta final, mas, infelizmente, aconteceu a lesão. Esse ano eu pude estar voltando e dando continuidade a esse trabalho. Vamos em busca de coisas grandes. Estou muito feliz por estar voltando bem e estar ajudando os meus companheiros", declarou o jogador.

Pedro Vitor retornou oficialmente ao elenco principal em março. Desde julho de 2023, o jogador se recuperava de uma lesão no joelho. Mesmo após se recuperar, o atleta ainda passou por uma fase de readaptação. Nesta temporada, o atacante fez 15 jogos e marcou três gols.

Segundo ele, a postura mais agressiva no ataque tem sido uma exigência do técnico Rodrigo Santana, que está dando resultados.

"O treinador tem cobrado muito isso [ir para a área]. Ele está sempre falando 'Pedro, pisa na área'. Essa semana me cobrou muito para eu chegar no segundo pau. E às vezes eu sou um jogador que gosta de buscar a bola, de estar sempre jogando. Mas em um certo momento eu via que eu deixava de pisar na área para finalizar para ir buscar uma bola", analisou o jogador. "Ele [Rodrigo Santana] vem emplacando isso na minha mente, para eu chegar na área e consequentemente vai sobrar uma bola e eu vou poder finalizar - que foi o que aconteceu no último jogo", completou.

Reencontro

A próxima partida será de reencontro com o treinador Ricardo Catalá, que treinou o Remo até o início da temporada e está no comando do São Bernardo-SP. Pedro Vitor destacou que tem muito respeito pelo antigo técnico, mas que agora, a relação não pode se misturar.

"Eu o respeito muito como treinador, me ajudou bastante. Mas, é o profissionalismo, a gente tem que fazer o nosso melhor e é o que eu vou fazer. Vamos trabalhar forte essa semana para buscar essa vitória", afirmou.

Mesmo o Leão Azul tendo perdido para o São Bernardo-SP em casa, o atacante acredita que agora o cenário é outro. Após a primeira fase da Série C de altos e baixos, no quadrangular, o jogador ressaltou que o time vai com tudo para voltar com a vitória de São Paulo e espera repetir o resultado contra o Botafogo-PB.

"Quando passamos do São José, nos reunimos e falamos que era outro campeonato. O que passou ficou para trás, como aconteceu com o Botafogo-PB, na primeira fase, perdemos e agora ganhamos. Independente de equipe, resultado passado, a vamos buscar o nosso melhor e a vitória a todo momento", finalizou Pedro Vitor.