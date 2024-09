Remo não vence fora de casa na Série C há quase dois meses; relembre

O Remo tem mais um duelo importante na próxima segunda-feira (9). Fora de casa, no estádio 1ª de Maio, o time azulino vai encarar o São Bernardo-SP pela segunda rodada do quadrangular de acesso. Após uma vitória maiúscula em cima do Botafogo-PB, neste jogo, o Leão Azul terá que superar o retrospecto negativo jogando longe do Baenão.

Na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo acumulou nove derrotas, sendo sete fora de casa. As outras duas foram no estádio do Baenão, na estreia contra o Volta Redonda e na oitava rodada para o próprio São Bernardo.

VEJA MAIS

Nas últimas quatro partidas longe de Belém, a equipe azulina também não conseguiu vencer. Foram três derrotas, para a Ferroviária-SP, Figueirense-SC e Confiança-SE, e um empate, na última rodada, contra o São José-RS.

A última vitória do Leão Azul longe da torcida foi contra o Caxias do Sul-RS, no dia 8 de julho. Na ocasião, o time azulino voltou para Belém com o placar de 4 a 2 em cima do Grená.

Em contrapartida, em casa, o Remo é bem mais forte. A última derrota diante da torcida foi justamente para o Tigre do ABC, em junho. Na partida, o treinador Rodrigo Santana completava o segundo compromisso no comando do time. A equipe fazia um bom jogo até tomar o gol da derrota na reta final do primeiro tempo.

Na fase classificatória, foram oito vitórias e apenas duas foram em casa. Nas últimas quatro partidas com o mando de campo, o Leão Azul venceu todas.

Com isso, diante do Tigre do ABC o Remo terá que superar o retrospecto negativo para emplacar a segunda vitória no quadrangular de acesso. Com a vitória em cima do Botafogo-PB no Mangueirão, no último sábado (31), por 2 a 1, o Leão Azul somou os três pontos e está empatado com o Volta Redonda-RS, líder do grupo B pelo saldo de gols.

O Voltaço venceu a equipe paulista por 3 a 1 no último domingo (1º) e está dois gols a mais que o time azulino.

A partida entre São Bernardo e Remo ocorre na próxima segunda-feira (9), às 10h, no estádio 1º de Maio, em São Paulo. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.