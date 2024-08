Recuperado de lesão, Pedro Vitor celebra momento e espera ajudar o Remo a avançar na Série C

Alguns meses atrás, o atacante Pedro Vitor andava de cabeça baixa, descrente de sua continuidade no plantel azulino por conta de uma grave lesão no joelho, que o tirou de rota por nove meses. Mas como no futebol tudo gira com rapidez, o jogador deu a volta por cima e mostrou que está vivo, sendo o grande responsável pela vitória da última rodada, contra a Aparecidense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Foi o primeiro gol dele em 2024. No dia seguinte ao jogo, ele comentou o quão feliz ficou logo após abrir o marcador no Mangueirão. "Fico muito feliz pela vitória e pelo gol no momento certo, ajudando o Remo, que há muito procurava a vitória, mas não estava saindo. Eu fui coroado com essa oportunidade que valeu muito para os nossos planos", diz.

"Eu fico feliz por estar 100% hoje, entrar e ajudar os companheiros sem dor ou lesão. Passei um momento difícil, mas graças a Deus me sinto bem. A gente trabalhou muito os lances de contra-ataque rápido, correndo atrás da linha da defesa e isso me deu a oportunidade de aproveitar o lance", prossegue. O atacante remista fez o gol após boa assistência de Sávio, aos nove minutos do segundo tempo.

VEJA MAIS



Segundo ele, a mudança de postura do time aconteceu graças a intervenção do técnico, que não gostou da atuação coletiva na etapa inicial. Com a entrada de Pedro Vitor, o jogo ganhou novo ritmo e o Remo cresceu, tendo até mesmo a oportunidade de ampliar, como aconteceu aos 39, depois que o próprio deu passe para Renato Alves marcar o segundo, anulado pela arbitragem.

Passada a euforia, o atleta mira no próximo jogo, que pode deixar o time confortável no G8 em caso de vitória. Mirando nesse confronto, Vitor conta que o treinador deve municiar o elenco com os principais aspectos do adversário, na tentativa de surpreendê-lo em casa.

"Ainda não conversamos, mas acredito que hoje ele deve mostrar pra gente o que quer no próximo jogo. Estamos pensando jogo a jogo como se fosse uma final. Essa vitória deu um ânimo a mais, contando com o apoio da torcida. Isso gera um momento bom, que mostra que estamos vivos e brigando até o último minuto pela classificação", completa.