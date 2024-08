Com mais uma vitória na conta, Clube do Remo tem a terceira melhor campanha da Série C

O Clube do Remo garantiu a vaga no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro ao conquistar a vitória contra o Aparecidense, na última segunda-feira (05/8), em casa, no Estádio do Mangueirão. O êxito marcou também a sexta vitória do técnico Rodrigo Santana no comando do Leão, o que fez o time alcançar a terceira melhor campanha da Terceirona nos últimos 10 jogos.

Com Santana, são seis vitórias e quatro derrotas, conquistando 18 pontos para o Leão. Na frente do clube azulino só aparecem Botafogo-PB, com 22 pontos, e São Bernardo, com 21 pontos, que conquistaram mais pontos e tiveram seis vitórias na competição.

Agora o Leão precisa concretizar a vaga no G8 ganhando, ou no mínimo empatando, as três últimas rodadas da primeira fase. O próximo desafio é contra o Confiança-SE, fora de casa, no próximo sábado (10/8), a partir das 17h.

Confira os resultados do Clube do Remo com Rodrigo Santana na Série C 2024:

Sampaio Corrêa 1 x 2 Remo - 7ª rodada, vitória (01 de junho)

(01 de junho) Remo 0 x 1 São Bernardo - 8ª rodada, derrota (09 de junho)

Remo 1 x 0 Ypiranga-RS - 9ª rodada, vitória (16 de junho)

(16 de junho) ABC-RN 3 x 1 Remo - 10ª rodada, derrota (24 de junho)

Remo 2 x 1 Ferroviário - 11ª rodada, vitória (29 de junho)

11ª rodada, (29 de junho) Caxias 2 x 4 Remo - 12ª rodada, vitória (08 de julho)

(08 de julho) Ferroviária 2 x 1 Remo - 13ª rodada, derrota (15 de julho)

Remo 2 x 1 CSA-AL - 14ª rodada, vitória (22 de julho)

(22 de julho) Figueirense 1 x 0 Remo - 15ª rodada, derrota (27 de julho)

Remo 1 x 0 Aparecidense - 16ª rodada, vitória (05 de agosto)