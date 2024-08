Rodrigo Santana fala em 'olhar para o alto' após entrada do Remo no G8 da Série C

Pela primeira vez na Série C, o Clube do Remo experimentou o doce sabor de estar no G8. A vitória por 1 a 0 sobre a Aparecidense elevou o time à 8ª posição, com 22 pontos, desbancando o Figueirense, que acabou prejudicado pela derrota fora de casa. Na avaliação da partida, o técnico Rodrigo Santana fez um apanhado emocional dos atletas, disse que o grupo vem assimilando as oscilações da competição e vem crescendo na reta final.

"A nossa expectativa era de ter uma integração maior e perder essa falta de confiança. Eles tinham medo de errar passe por pressão da torcida. Nem todos os jogos da pra jogar muito. Contra o São Bernardo, o próprio diretor deles falou que era pra tomar muitos gols. Não conseguimos. Deus tem sido muito bom com a gente, mesmo com um primeiro muito abaixo", explica.

De fato, o primeiro tempo azulino foi muito abaixo das expectativas, contando muito com a falta de efetividade e o bom posicionamento do goleiro Marcelo Rangel, que fez diversas defesas importantes num momento em que o adversário era superior no número de arremates. No segundo tempo, o time voltou com outra pegada após a entrada de Pedro Vitor, resultando no único gol da partida, que deu sequência às boas notícias da rodada.

"A rodada foi maravilhosa para o nosso time. Essa benção é do alto. Precisamos assumir as responsabilidades e fazer a nossa parte. A rodada foi favorável e faltava a nossa resposta", disse. O Tombense, com 22 pontos, empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, mantendo-se na 9ª colocação. O Figueirense, também com 22 pontos, ocupava a 8ª posição, mas perdeu para o Botafogo-PB por 3 a 2 no Almeidão.

Dessa forma, uma vitória eleva o time azulino aos mesmos 22 pontos do Figueirense, no entanto, com uma vitória a mais. Com a entrada na zona de classificação, o treinador espera que o time mantenha o foco e consiga vencer a questão emocional que ameaçava corroer a campanha azulina.

"Eles estão entendendo. Quero ver o nosso comportamento no G8. Antes eles só olhavam para baixo. Agora não. Não é só a gente que está assim. A gente espera crescer para se manter na zona de classificação. Tenho que dar meu melhor todos os dias, deixo a família longe para dar minha vida aqui. Às vezes vai faltar técnica, tem que ir na raça, jogar como torcedor", encerra.