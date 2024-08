Marco Antônio é diagnosticado com lesão no ombro e deve desfalcar o Remo contra o Confiança

O Clube do Remo terá alguns problemas para definir o time que enfrenta o Confiança, pela 17ª rodada da Série C. Com três jogadores e o técnico suspensos por cartão, a comissão técnica também terá que montar um plano B caso o meia Marco Antônio seja confirmado como a quarta ausência na equipe.

O jogador foi diagnosticado com uma luxação acromioclavicular esquerda grau 2, contraída durante a partida desta segunda-feira, contra a Aparecidense. Marco Antônio foi substituído aos 12 do segundo tempo para dar lugar a Renato Alves. Na tarde desta terça (6), a assessoria do clube soltou um comunicado informando o estado do atleta. Veja:

"O departamento médico do Clube do Remo informa que o atacante Marco Antônio passou por avaliação no hospital Porto Dias, na tarde desta terça-feira (6). O atleta teve constatada uma luxação acromioclavicular esquerda grau 2. O atleta já iniciou o trabalho junto ao Nasp."

O Remo não divulgou um prazo para o retorno do jogador. Vale destacar que a ausência de prazos faz parte de um novo protocolo adotado pelo departamento médico remista.

No entanto, o Núcleo de Esportes de O Liberal pesquisou sobre estimativas de tempo de recuperação. Lesões na região do ombro não são tão frequentes no futebol. A recuperação total pode levar de 6 até 12 semanas, dependendo do caso.