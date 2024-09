Na busca pelo acesso à Série B, Remo terá que 'quebrar tabu' diante do São Bernardo-SP

Após vencer o Botafogo-PB na estreia do quadrangular decisivo da Série C, o Remo segue a preparação para encarar o São Bernardo-SP, fora de casa, na próxima segunda-feira (9), no Estádio Primeiro de Maio. Na luta pelo acesso à Série B, o Leão Azul terá que passar pelo clube paulista, equipe que jamais venceu na história dos confrontos e que foi a única equipe que conseguiu vencer o Remo em Belém ao comando do técnico Rodrigo Santana.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Remo nunca venceu o Tigre na história. Foram apenas dois jogos entre as equipes, com duas vitórias do clube paulista. O primeiro confronto ocorreu na primeira fase da Série C do ano passado, mais precisamente no dia 4 de maio. A equipe do São Bernardo venceu o Leão Azul por 3 a 1.

VEJA MAIS

Já nesta temporada um novo confronto ocorreu entre as equipes, dessa vez em Belém, no Baenão, também pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O São Bernardo não ligou para a chuva e a pressão da torcida do Remo e venceu por 1 a 0, dentro do Baenão, na estreia do técnico Rodrigo Santana no comando azulino. Essa foi a única derrota do técnico remista jogando em Belém nesta Série C.

Uma vitória azulina diante do São Bernardo, coloca o Remo próximo de garantir uma das vagas na Série B de 2025. O Leão Azul é atualmente o vice-líder do grupo B do quadrangular decisivo da Série C com 3 pontos, mesma pontuação do Volta Redonda-RJ, mas o time carioca lidera pelo saldo de gols. Já o Santo Bernardo perdeu na rodada inicial por 3 a 1 para o Volta Redonda é ocupa a última colocação da chave.

VEJA MAIS

O confronto entre Tigre x Leão Azul está marcado para a próxima segunda-feira (9), no Estádio Primeiro de maio, às 20h. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.