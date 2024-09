Site de estatísticas aponta Remo como favorito ao acesso à Série B; veja os números

Após a primeira rodada do quadrangular decisivo da Série C, Remo e Volta Redonda-RJ iniciaram a segunda fase com vitórias sobre Botafogo-RJ e São Bernardo-SP, respectivamente. Com o término da rodada, o site de estatísticas “Chance de Gol” coloca o Remo como um dos clubes que mais possui chances de conquistar o acesso à Série B.

De acordo com o Chance de Gol, o Leão Azul aumentou suas chances de conquistar o tão sonhado acesso ao Brasileiro da Série B. Antes da primeira rodada, o clube paraense possuía 37,22% de chances de subir, agora, depois da vitória contra Belo, o Leão soma 57.7% de projeção de acesso.

O Volta Redonda, que venceu o São Bernardo-SP, possui agora 55.5% de chances de subir, de acordo com o Chance de Gol. Na terceira posição está o Botafogo-PB, com 43.7 e por último o São Bernardo, com 43.2 % de chances de subir à Série B.

O site de estatística coloca o Remo como o time com mais chance de ir à final da Série C de 2025. O Time de Periçá aparece na frente com a probabilidade de 30,2% de terminar na liderança do seu grupo e conquistar além do acesso, a vaga para disputar a grande final da Terceirona. A equipe do Volta Redonda aparece com 29.3% de chances de ser finalista, seguida do Botafogo-PB com 20.7% e do São Bernardo-SP com 19.8%.

Na segunda rodada do Grupo B da Série C, o Botafogo-PB recebe o Volta Redonda, no domingo (8), no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB) e o Remo pega o São Bernardo-SP, fora de casa, na segunda-feira (9), às 20h. A partida do Leão Azul terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.