Julgamento do Remo no STJD é novamente adiado e futura audiência ainda não tem data

O julgamento do Remo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que seria realizado nesta sexta-feira (6), foi novamente adiado. Segundo despacho assinado pelo relator do caso, Rafael Bozzano, e divulgado nesta quinta-feira (5), o processo relativo aos incidentes da partida do Leão contra o ABC-RN, pela Terceirona deste ano, será devolvido à procuradoria desportiva. Dessa forma, ainda não há data para a realização de uma nova audiência.

De acordo com despacho do auditor, o processo enviado à Suprema Corte pela procuradoria desportiva possuía certas imprecisões. No documento, havia a menção de clubes e partes que não participaram da partida referida. Além disso, certas infrações, cometidas em campo, não foram descritas na denúncia.

Dessa forma, o juiz devolveu o processo à procuradoria e deu um prazo de 24 horas para que os itens sejam corrigidos. A partir das alterações, e o retorno do processo ao STJD, a casa vai determinar uma nova data para o julgamento.

O Leão é réu em um processo, que será julgado pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD. No dia 24 de junho, em partida contra o ABC-RN, pela 10ª rodada da Série C, um torcedor do Remo pulou o alambrado do Estádio Frasqueirão e tentou puxar uma faixa da torcida mandante. Em resposta, torcedores do ABC também invadiram o gramado e foram para cima dos remistas.

Despacho do juiz Rafael Bozzano sobre julgamento do Remo (Divulgação/ STJD)

Por conta do incidente, a partida ficou parada por mais de 12 minutos e a confusão teve fim com a ajuda de policiais e seguranças. Do lado de fora, houve mais confusão e as torcidas entraram em conflito novamente.

A equipe azulina responderá pelos artigos 191 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pode ser punido com multas que podem chegar até R$ 200 mil, além de perda de mandos de campo [de 1 a 10 jogos].

Esta punição, inclusive, é a mais temida pela diretoria azulina. O Leão está classificado à segunda fase da Série C e tem um bom retrospecto diante da torcida. O fator casa tem sido avaliado como fundamental pelo clube, que não quer perder o torcedor na briga por uma vaga na Segunda Divisão da próxima temporada.

Ainda na briga pelo acesso, o Remo volta a campo nesta segunda-feira (9), diante do São Bernardo-SP, pela segunda rodada do quadrangular. A partida, que ocorre no estádio Primeiro de Maio, em São Paulo, começa às 20h e terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.