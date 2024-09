Contra o São Bernardo, Remo deve repetir postura ofensiva, diz Bruno Bispo

Na próxima segunda-feira (9/09), o Clube do Remo vai até o interior de São Paulo enfrentar o São Bernardo, pela 2ª rodada do quadrangular decisivo da Série B. Será uma espécie de "revanche" para os azulinos, que perderam o confronto da primeira fase, em pleno Baenão, sob o comando do ex-técnico Ricardo Catalá. Após a classificação, no entanto, o panorama se inverteu e o Leão Azul vive um momento melhor, após vencer o Botafogo-PB, enquanto o adversário vem de derrota para o Volta Redonda.

Uma das opções para a onzena titular recai em Bruno Bispo, que vem fazendo a função de zagueiro central, no esquema com três defensores. Bispo iniciou a última partida entre Rafael Castro e Sávio, os dois articulados com os laterais. Com esse esquema, o time vem tomando poucos gols, sendo os dois últimos frutos de penalidade máxima. Para o zagueiro, o trabalho com Rodrigo Santana tem sido muito produtivo.

"Acho que no começo do ano, quando cheguei, tive poucas oportunidades. A gente sabe que treinamento é diferente de jogo. Eu vinha fazendo bons treinos, mas faltava oportunidade. Com a chegada do Rodrigo mudou a formação da gente, ele começou a treinar com três zagueiros e as chances vieram. Eu acho que correspondi à altura, vejo este com um dos melhores momentos e espero continuar. Tomamos poucos gols, com mérito de todos e isso vem dando certo".

Contra o Botafogo, Bispo acabou substituído na reta final da partida devido um problema na vista que não afeta a possibilidade de jogo, segundo o próprio. "Ali aconteceu um caso bem específico. Tem jogos que eu uso lente para jogar e no finalzinho tive contato com algum jogador deles e o dedo passou no meu olho. Eu fui mexer na lente com o dedo sujo e acabou irritando, deixando a minha visão turva. Passei alguma coisa, mas não consegui enxergar direito. Então o professor resolveu me tirar, mas nada que comprometa", garante.

O Remo tem agora cinco jogos para definir o futuro. Conforme o site de estatísticas Chance de Gol, as possibilidades de classificação à final estão em torno de 30.2%, enquanto a probabilidade de acesso pula para 57.7%, a maior porcentagem entre os quatro finalistas do grupo B. Por conta disso, é preciso ter atenção total nos jogos que restam.

"Quadrangular a gente sabe que são poucos jogos para definir quem sobe e quem vai para a final. A gente ter começado com vitória não é vantagem, porque é jogo em cima de jogo. Vamos fazer lá o mesmo futebol que fazemos aqui, indo pra cima, não deixando respirar, pressionando... A gente sabe que eles têm uma grande equipe e fizeram uma boa fase. Mas agora está tudo igual e, mesmo com essa vitória, precisamos somar pontos", encerra.