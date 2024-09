Adversário do Remo. São Bernardo-SP tem uma das melhores defesas e conta com artilheiro da Série C

O Remo terá pela frente o São Bernardo-SP pela segunda rodada do quadrangular da Série C. A equipe paraense encara o Tigre, equipe com a segunda melhor defesa da competição e que possui no elenco o artilheiro da Terceirona.

A equipe do São Bernardo vem de derrota para o Volta Redonda-RJ, no Rio de Janeiro, no quadrangular decisivo da Série C. Apesar de ocupar a lanterna do grupo enquanto o Leão é vice-líder, o clube paulista é dono de uma das melhores defesas da competição nacional. São 19 gols sofridos em todo o torneio e, no grupo B, é o clube com o melhor sistema defensivo, já que o Botafogo-PB levou 24 gols, mesmo número do Remo e o Voltaço tomou 29 gols em todo o campeonato.

O São Bernardo também tem em seu elenco o artilheiro da Série C. Kayke Rodrigues, de 36 anos, está no seu primeiro ano com a camisa do Tigre e já balançou as redes 10 vezes no Brasileirão. Ele é titular absoluto na equipe do São Bernardo nesta Série C e nas duas últimas partidas deixou sua marca, na vitória diante do Floresta-CE, pela última rodada da primeira fase e também contra o Volta Redonda, na derrota na estreia do quadrangular.

Cria da base do Flamengo-RJ, Kayke Rodrigues rodou por vários clubes brasileiros, como Brasiliense-DF, Macaé-RJ, Atlético-GO, Flamengo-RJ, ABC-RN, Santos, Bahia-BA, Fluminense-RJ, Goiás-GO, além de Sport-PE e Chapecoense. Atuou fora do país e jogou nos Emirados Árabes Unidos, Catar, Japão, Portugal, Dinamarca, Noruega e Suécia. Nesta temporada o atacante fez 31 jogos pelo São Bernardo e marcou 13 gols.