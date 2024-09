Remo: Veja histórico de clubes que estrearam com vitória no quadrangular da Série C

O Remo venceu na primeira rodada do quadrangular de acesso da Série C e deu um importante passo rumo à Segunda Divisão na próxima temporada. No entanto, o retrospecto aponta que uma vitória na estreia não é sinônimo de sucesso ao final da campanha.

Desde que a Terceirona adotou o atual formato na fase derradeira, 16 equipes conquistaram o acesso à Série B. No entanto, apenas seis delas começaram a campanha com vitória.

O atual modelo do quadrangular da Série C está em vigor desde 2020, ano em que Remo subiu, Londrina–PR, Vila Nova-GO e Brusque–SP subiram. Um fato peculiar é que nenhum dos times venceu na primeira rodada, mas conseguiram se recuperar nas partidas seguintes para garantirem o acesso.

Na temporada seguinte o cenário foi diferente. Ituano-SP, Tombense-MG, Criciúma e Novorizontino conseguiram o acesso. Contudo, na primeira rodada, apenas o time de Itu e o Gavião-carcará venceram na primeira rodada.

Na ocasião, o Galo de Itu superou o Botafogo-PB por 1 a 0. Já o Tombense, venceu o Ypiranga por 1 a 0. As equipes ainda se enfrentaram a final e o Ituano foi o grande campeão.

Em 2022, quase todos os classificados venceram o primeiro jogo. Apenas o Mirassol–SP, que empatou com o Aparecidense e foi o campeão, não começou bem a disputa do quadrangular. Botafogo-SP, ABC-RN e Vitória–BA triunfaram na rodada inicial.

Já no último ano, o Brusque–SP foi o único que venceu. Ferroviário-PR e Amazonas-AM perderam na rodada inicial, e o Paysandu empatou com o Botafogo-PB. A final foi vencida pela Onça Pintada, que fez 2 a 1 em cima do Bruscão.

Agora, o Remo tem a chance de entrar para a seleta lista. Após o bom jogo contra o Belo, a equipe azulina vai encarar o São Bernardo e busca uma vitória inédita em cima do Tigre. Se vencer, o Leão Azul vai ficar em uma situação mais confortável no grupo.

A partida entre o São Bernardo e Remo ocorre na próxima segunda-feira (9), às 20h, no estádio 1ª de Maio, em São Paulo. O duelo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal Mais.

Veja abaixo quantos times venceram na primeira rodada e, mesmo assim, conseguiram vaga na Segunda Divisão no ano seguinte:

2020 - Ninguém

2021 - Ituano-SP e Tombense-MG

2022 - Botafogo-SP, ABC-RN e Vitória

2023 - Brusque