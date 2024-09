Na Série C, diretoria do São Bernardo-SP anuncia 'entrada gratuita' para partida contra o Remo

No próximo dia 9 de setembro, o Remo reencontra um velho conhecido, agora pelo quadrangular final da Série C. Contra o São Bernardo-SP, os azulinos buscam somar pontos fora de casa para manter o embalo na fase final da competição. Mas para isso terá que passar por um adversário "encardido", que venceu o único confronto entre os dois times até aqui. Na 1ª fase, o São Bernardo derrotou o Remo em pleno Baenão e avançou na competição em quarto lugar. Agora, em novo confronto, a diretoria do clube resolveu dar um incentivo à torcida para sufocar os azulinos na próxima segunda-feira.

Como parte da estratégia, o clube decidiu liberar a entrada dos torcedores nas dependências do estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. "Os torcedores do Tigre terão entrada gratuita para o duelo da próxima segunda-feira (09), às 20h contra o Remo. Partida válida pela 2ª rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C", diz o comunicado postado nas redes sociais. A venda só será praticada junto aos torcedores visitantes.

"Para entrar no estádio, basta o torcedor ir ao Primeiro de Maio no dia do jogo e retirar seu ingresso nas catracas. A entrada gratuita será somente para o setor leste - portão 4 (arquibancada da torcida do São Bernardo). O valor do ingresso para os visitantes será de R$10 inteira e R$5 meia-entrada. A bilheteria de venda para os visitantes estará aberta a partir das 18h", prossegue.

Este será o segundo encontro dos azulinos com o técnico Ricardo Catalá, que comandou o clube no início da temporada, mas acabou demitido após a eliminação precoce na Copa do Brasil e uma sequência de maus resultados no Campeonato Paraense. Para o lugar dele foi chamado Gustavo Morínigo, dispensado já na Série C, antes da chegada do atual treinador, Rodrigo Santana. No momento, os dois times compõem o grupo B do quadrangular decisivo. O Remo é o segundo colocado, com três pontos, após vencer o Botafogo-PB, enquanto o São Bernardo é o lanterna do grupo, devido a derrota para o Volta Redonda, fora de casa.