Dia da Amazônia: relembre uniformes que homenagearam a região lançados pela dupla Re-Pa

Nesta quinta-feira (05/9), é celebrado o “dia da Amazônia”, com o objetivo de celebrar a região e relembrar a importância de preservar a maior floresta tropical do mundo. No esporte, os maiores clubes do norte do país, Remo e Paysandu, já fizeram homenagens à região amazônica em seus uniformes.

Para relembrar os uniformes, a equipe de esportes de O Liberal reuniu os principais e mais recentes modelos em homenagem à Amazônia e os significados de cada um.

Relembre os uniformes da dupla Re-Pa em homenagem à Amazônia:

Clube do Remo

Em 2022, o Leão lançou um uniforme com o tecido confeccionado completamente com oito garrafas pets retirados de rios e oceanos. Além disso, o design na cor verde tinha a marca de uma folha, simbolizando a seringueira e o Ciclo da Borracha, importante período da história econômica e social do Brasil.

Uniforme lançado em 2022 (Diego Santos / Volt) Uniforme lançado em 2022 (Diego Santos / Volt)

Anteriormente, em 2021, época em que o Remo estava na Série B, a equipe utilizou um uniforme especial para a temporada. A vestimenta fez referência ao açaí e também à Amazônia Azul, nome dado ao espaço marítimo sob jurisdição do Brasil, com 3,5 milhões de quilômetros quadrados e abundante riqueza mineral e natural. No design, em um azul-marinho vivo, com tons de roxo, havia uma folha de açaizeiro em homenagem à árvore fruto da amazônia.

Uniforme lançado em 2021 (Diego Santos / Volt) Uniforme lançado em 2021 (Diego Santos / Volt)

Paysandu

Este ano, o Papão lançou outra versão do uniforme com o tema “Amazônia em uma Payxão”. Em um design verde-claro, em um tom próximo ao clássico azul-celeste, o uniforme, feito pela marca Lobo, própria do clube, foi lançado em uma campanha de sustentabilidade com coleta de lixos e um leilão de um exemplar autografado pelo elenco, onde toda a renda foi repassada para fundos de preservação da Amazônia.

Uniforme bicolor lançado este ano (Reprodução / Instagram / @paysandu) Uniforme bicolor lançado este ano (Reprodução / Instagram / @paysandu)