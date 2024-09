Em busca do acesso, Remo tem o maior público pagante da Série C; veja a lista

O Remo fechou a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro na 8ª colocação, com a vaga garantida no quadrangular de acesso. No entanto, no ranking de públicos da Terceirona, o Leão Azul é o líder absoluto. De acordo com o levantamento feito pelo site de estatística Sr. Gool, o clube azulino teve o maior público pagante do campeonato.

Conforme a lista, o Remo lidera com um total de 74.513 torcedores pagantes em 19 jogos da primeira fase da Série C. Esse número é 27% a mais do que a marca do Figueirense-SC, segundo colocado no ranking, com mais de 58 mil.

Com a venda dos ingressos, o Leão Azul teve uma renda bruta de R$ 2.128.755,00, contudo, com as despesas, o time lucrou R$ 1.040.070,34. O maior público da equipe azulina foi contra o Londrina, na 18ª rodada da Terceirona.

O duelo foi realizado no Mangueirão e o clube precisava da vitória para manter as chances de classificação vivas. No final, o Remo venceu a partida por 3 a 0 diante dos mais de 22 mil torcedores. O lucro do time foi de pouco mais de R$ 287 mil.

A menor renda do Leão Azul na Série C foi na partida contra o Ferroviário-CE. Na ocasião, o clube passava por um momento de incertezas na competição. Com isso, o time teve um lucro de apenas R$ 7.055,96 com a venda dos ingressos. No jogo, a equipe venceu por 2 a 1, com gols de Jaderson e Pavani.

A marca azulina pode aumentar ainda mais com a inclusão da segunda fase do campeonato. Só na primeira rodada do quadrangular, contra o Botafogo-PB, o Remo colocou mais de 44 mil azulinos no Mangueirão, um dos maiores públicos do estádio desde a sua reinauguração.

Agora, o Remo só volta a jogar em casa no domingo (15), em jogo válido pela terceira rodada do quadrangular. O time vai encarar o Volta Redonda, para o qual perdeu na estreia do campeonato, no Mangueirão. Os ingressos para a partida já estão à venda e a expectativa é de Mangueirão lotado novamente.

Antes disso, a equipe de Rodrigo Santana viaja até São Paulo para encarar o São Bernardo–SP. A partida vai ocorrer na segunda-feira (9), às 20h, no estádio 1ª de maio.

Confira o top 5 do ranking de público pagante

Remo - 74.513 Figueirense - 58.621 Náutico-PE - 57.049 CSA-AL - 51.027 ABC-RN - 42.144