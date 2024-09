Remo tem maior público de 2024 no Mangueirão, mas Paysandu segue com recorde; veja números

A vitória azulina sobre o Botafogo-PB no último sábado (30) foi um presente para a torcida, que fez a sua parte nas arquibancadas e compareceu em grande número para prestigiar os gols de Pedro Vitor, deixando o Remo na segunda posição do grupo A do quadrangular decisivo da Série C. A empolgação do torcedor foi registrada como o maior público azulino desde a reforma do Mangueirão, concluída em abril de 2023. Ao todo, 44.798 apoiaram o Leão, que rugiu e engoliu o Xerifão do Nordeste.

No entanto, esse número representa apenas o sexto maior público desde a reinauguração do estádio, cujo recorde pertence ao maior rival do Remo, seguido por um jogo do Flamengo e outro da seleção brasileira. Os azulinos só voltam ao ranking no Re-Pa da 5ª rodada do Parazão deste ano, com público de 48.180 torcedores. Jogando como único paraense, aparece Remo e Botafogo, no último sábado, e Remo 2 x 0 Corinthians, pela Copa do Brasil de 2023, assistido por 42.599 pessoas.

Veja a lista:

49.807 – Paysandu 1 x 2 Amazonas – Quadrangular Série C 2023 - 5ª Rodada

49.777 – Paysandu 1 x 0 Botafogo-PB – Quadrangular Série C 2023 - 3ª Rodada

49.112 – Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo – Campeonato Carioca 2024 - 5ª Rodada

48.183 – Brasil 5 x 1 Bolívia – Eliminatórias para Copa do Mundo (em 2023) - 1ª Rodada

48.180 - Paysandu 0 x 0 Remo - Campeonato Paraense 2024 - 5ª Rodada

44.798 – Remo 2 x 1 Botafogo-PB – Quadrangular Série C 2024 - 1ª Rodada

42.599 – Remo 2 x 0 Corinthians – Copa do Brasil 2023- 3ª Fase - Jogo de Ida

História

Se considerarmos a história completa do estádio, inaugurado em março de 1978, o público atual ainda está bem abaixo das grandes plateias registradas por volta dos anos 2000 e em décadas anteriores. O maior público registrado aconteceu em 11 de julho de 1999, quando 65 mil torcedores assistiram ao clássico entre Remo e Paysandu pelo Campeonato Paraense. O segundo maior público também ocorreu em um clássico Re-Pa, mas em 1979, com 64.100 espectadores acompanhando o empate por 1 a 1, novamente pelo Parazão.

A partir daí aparecem grandes jogos da dupla Re-Pa em competições nacionais e sul-americanas. No terceiro lugar aparece Paysandu e Fluminense, prestigiados por 60 mil pessoas. Outros grandes públicos incluem Paysandu 2 x 4 Boca Juniors, pela Libertadores de 2003, com 57.930 torcedores; e Remo 1 x 2 Paraná, pela Copa João Havelange, de 2000, com público de 55 mil pessoas. O maior público do novo Mangueirão, Paysandu x Amazonas, é apenas o 10º na lista definitiva.

Maiores públicos da história:

65.000 Remo 1 X 0 Paysandu - Campeonato Paraense de 1999

64.010 Paysandu 1 X 1 Remo- Campeonato Paraense de 1979

60.000 Paysandu 2 X 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro da Série B de 1998

57.930 Paysandu 2 X 4 Boca Juniors - Copa Libertadores da América de 2003

55.000 Remo 1 X 2 Paraná - Copa João Havelange de 2000

53.615 Paysandu 1 X 2 Cruzeiro - Copa dos Campeões de 2002

52.973 Remo 1 X 0 Paysandu - Campeonato Paraense de 1979-

51.304 Remo 2 X 1 Paysandu - Campeonato Paraense de Futebol de 1979

51.000 Remo 2 X 0 Operário - Campeonato Brasileiro de 1978

49.807 Paysandu 1 x 2 Amazonas – Campeonato Brasileiro da Série C 2023 - 5ª Rodada