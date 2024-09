Após ser adiado duas vezes, julgamento do Remo no STJD tem data marcada; confira

Após ser adiado por duas vezes, o julgamento dos incidentes do jogo entre Remo e ABC, pela primeira fase Série C do Campeonato Brasileiro, tem uma nova data. De acordo com o documento emitido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o caso será julgado na próxima sexta-feira (13), a partir das 10h.

Remo e ABC são réus no processo e, em caso de condenação, podem ter punições que variam entre pagamento de multas e até perda de mando de campo, o que seria cumprido ainda nesta temporada pelo Leão Azul. O caso é julgado pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD.

Na partida entre ABC-RN e Remo, válida pela 10ª rodada da Série C, um torcedor azulino pulou o alambrado do Estádio Frasqueirão, invadiu o campo e tentou puxar uma faixa da torcida da equipe mandante. Em resposta, torcedores do ABC também entraram no gramado e foram para cima dos remistas.

Com isso, o jogo foi interrompido aos 33 minutos do segundo tempo e ficou paralisado por longos 12 minutos. A polícia e seguranças do estádio precisaram intervir e chegaram a usar balas de borrachas. Além disso, do lado de fora do local, torcedores das equipes se envolveram em novas confusões.

Assim, o clube azulino foi autuado nos artigos 191 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por conta da atitude dos torcedores. Caso seja condenado, a equipe paraense pode ser multada em até R$ 200 mil, além de perda do mando de campo, que pode variar entre 1 a 10 partidas.

A última punição é a ser evitada pela equipe judica do Remo. Em disputa no quadrangular de acesso da Série C, o time conta com o apoio da torcida nos jogos em casa, o que tem sido uma força extra para o elenco.

No próximo domingo (15), o Leão Azul tem um jogo importante em casa. O time azulino joga contra o Volta Redonda para tomar a liderança do grupo B do quadrangular. A partida ocorre às 18h30, no estádio Mangueirão.