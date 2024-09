Remo larga na frente, mas cede o empate no fim e se mantém em segundo no quadrangular da Série C

No segundo encontro entre São Bernardo e Remo, os azulinos fizeram quase tudo certo, mas não o suficiente para sair com a vitória. Ytalo e Raimar marcaram, enquanto Helder e Kauã Santos empataram a partida, finalizada em 2 a 2. O resultado manteve o Remo na 2ª posição do grupo B do quadrangular, com 4 pontos. Na próxima rodada, o Leão Azul recebe o Volta Redonda em Belém, no próximo dia 15, no Mangueirão.

1º Tempo

A partida começou agitada, com os dois times procurando espaço para cavar as primeiras tentativas. O primeiro a levar maior perigo foi o São Bernardo, que chegou bem perto de abrir o placar aos 15 minutos, depois que Lucas Tocantins deu belo cruzamento para Kayke e este empurrou para o gol, mas Marcelo Rangel operou um verdadeiro milagre para impedir a abertura do placar.

A resposta azulina veio com Ytalo, aos 31. O centroavante saiu na cara do gol, fez o chute e o goleiro Alex Alves também trabalhou duro. De um modo geral, o Remo conseguiu manter maior posse de bola, articulou mais passes e se manteve bastante presente no meio-campo. Com isso, o São Bernardo arriscava-se mais pelas laterais, sem muito sucesso.

Aos 40 do primeiro tempo veio a apoteose azulina, depois de uma arrancada cirúrgica de Jaderson pela esquerda. O jogador invadiu a área, foi para cima da marcação e cruzou rasteiro na pequena área para o arremate de Ytalo, que surgiu entre os zagueiros e deslocou o goleiro Alex Alves, para o delírio da pequena, porém barulhenta torcida presente no estádio adversário.

A abertura do placar não amoleceu o ímpeto remista, que continuou pressionando os donos da casa em busca do segundo. O último lampejo do Bernô na primeira etapa aconteceu aos 45. Hugo Sanches cruzou na área, Kayke cabeceou para o gol, mas Marcelo Rangel faz grande defesa para evitar o empate. Aos 48, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior encerrou a etapa.

2 Tempo

Na volta do intervalo, as duas equipes vieram sem mudanças e com o mesmo esquema tático. A manutenção foi favorável ao Clube do Remo, que logo aos quatro minutos ampliou o marcador com Raimar. O lateral-esquerdo recebeu passe em profundidade de Jaderson e carregou a bola até a entrada da área, finalizando na saída do goleiro.

Com a vantagem elástica, o São Bernardo foi pra cima para diminuir o prejuízo. Por pouco não diminuiu aos 11. Bernô cobrou lateral na área, a bola bateu em Rafael Castro e foi em direção ao gol de Marcelo Rangel, que defendeu com maestria. A sorte do arqueiro, no entanto, não sorriu para ele logo em seguida, após cobrança de escanteio de Hugo Sanches, que Kayke cabeceou para o meio da área e Helder completou para o gol.

O gol do São Bernardo colocou o time de volta na partida, ensaiando um empate. Aos 17, o Remo respondeu com Pavani, num chute de fora da área desviado na defesa. Na tentativa do empate, o técnico Ricardo Catalá promoveu algumas mudanças no time, tirando o zagueiro Helder, autor do gol, para a entrada do atacante Kauã Jesus. Aos 17, Davi Gabriel levou bola na área e Ligger deixa para Rangel, que, no susto, conseguiu jogar para a linha de fundo.

A primeira mudança do Remo só veio aos 28, com a saída de Ytalo para a o lugar de Rodrigo Alves. Sávio também saiu para o lugar de Bruno Bispo. A mexida, no entanto, não impediu o São Bernardo de manter a pressão. Na reta final da partida, a equipe de Catalá fez o possível, tentou o empate em jogadas laterais, lançamentos aéreos, jogadas individuais. Aos 39, Kauã Jesus, que havia substituído Helder, fez o gol de empate e livrou o São Bernardo da derrota em casa.

Ficha técnica

Data: 09/09/2024

Local: Estádio 1ª de Maio - São Paulo

Hora: 20h

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Júnior (PR) e Denise Akemi Simões de Oliveira PR)

Quarto Árbitro: Andrei da Silva (PR)

Gols: Ytalo (40"/1), Raimar (4"/2), Helder (13"/2), Kauã Santos (40"/2)

Cartões Amarerlos: Helder, Junior Oliveira, Ricardo Catalá, Augusto, Rodrigo Souza (São Bernardo) Bruno Silva, Pedro Vitor (Remo)

São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanchez, Helder (Kauã Jesus), Augusto, Rafael Forster; Davi Gabriel, Wesley Dias (Rodrigo Souza), Romisson; Lucas Tocantins (Luiz Felipe), Kayke e Silvinho (Cristaldo).

Técnico: Ricardo Catalá

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger e Sávio (Bruno Bispo); Diogo Batista, Bruno Silva (Paulinho Curuá), Pavani e Raimar; Pedro Vitor (Pedro Vitor), Jaderson (Marco Antônio) e Ytalo (Rodrigo Alves).

Técnico: Rodrigo Santana