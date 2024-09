CBF aceita pedido do Clube do Remo e altera data de partida no quadrangular da Série C; confira

O Clube do Remo segue em busca do acesso na segunda fase da Série C do Brasileirão. Para isso, o Leão ainda tem cinco partidas decisivas pela frente e, para garantir o apoio da torcida, o time, com apoio da Federação Paraense de Futebol (FPF), pediu para a CBF a alteração na data partida contra o São Bernado-SP, pela 5ª rodada do quadrangular, o que foi autorizado pela entidade.

O jogo, a princípio, estava marcado para o sábado, 28 de setembro, 17h30. Agora, com a alteração, a partida será no domingo, 29 de setembro, às 16h30, no Estádio do Mangueirão. A mudança foi feita por conta de um show, marcado para o dia 28, o que levaria a partida para o Baenão, limitando o número de torcedores presentes.

De acordo com a FPF, a presença da torcida azulina é “crucial na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro”, e a entidade não mediu esforços para manter o jogo no Mangueirão. A quinta rodada será a penúltima da segunda fase, e deve marcar último jogo do Leão em casa na temporada.

VEJA MAIS

Agenda

O Remo enfrenta o São Bernardo ainda nesta segunda-feira (09/9), pela 2ª rodada do quadrangular decisivo. O primeiro encontro entre as equipes na segunda fase da Série C, será na casa do rival do Leão, o Estádio Primeiro de Maio (Primeirão), em São Bernardo do Campo (SP). A bola rola a partir das 20h, e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.