Em busca da vitória, Remo embarca para enfrentar o São Bernardo no quadrangular da Série C

O Remo embarcou na tarde deste domingo (8) para São Paulo, onde vai enfrentar o São Bernardo–SP na próxima segunda-feira (9), em jogo válido pela segunda rodada do quadrangular de acesso da Série C. Após a vitória maiúscula em cima do Botafogo-PB em casa, a equipe azulina está confiante de que vai voltar com os três pontos.

Diferente da partida decisiva contra o Figueirense, a torcida azulina não fez uma grande festa no aeroporto, ao contrário, o embarque dos jogadores foi tranquilo, com a presença de alguns torcedores.

Com isso, o treinador Rodrigo Santana falou sobre a expectativa para a partida e acredita que o Remo pode sair vitorioso do duelo, mesmo após perder para o Tigre em casa.

"Foi uma semana muito boa, estudamos bastante o adversário, analisamos o nosso jogo que fizemos aqui [no Baenão]. Precisamos ter capricho no último terço do campo, esses detalhes, ser um pouco mais decisivo na parte ofensiva, conseguir concluir melhor as chances de gol, correr risco zero, começar com 11 e terminar com 11. Mas a gente espera fazer um grande jogo lá também", declarou o treinador azulino.

Durante a fase classificatória, o Remo recebeu o São Bernardo no Baenão. O time azulina fazia um bom jogo quando cedeu e levou um gol. Com isso, o Leão terminou com o revés de 1 a 0.

Além do trabalho desenvolvido e da confiança no time, Rodrigo Santana destacou que espera contar com o apoio da torcida para este jogo. O técnico também revelou que a família está se organizando para comparecer ao estádio 1ª de Maio e empurrar a equipe azulina.

Rodrigo Santana conversou com a família antes do voo

"A minha família também está ansiosa. Minha família por parte de mãe é de Santos e vão está lá no primeiro de Maio apoiando Remo e a gente espera trazer essa vitória para eles também", revelou o técnico. "Se a torcida for igual foi para Florianópolis, tenho certeza que a gente vai ser maioria lá e quando a torcida está junto e apoiando, a rapaziada está motivada. Eu estou com uma expectativa muito grande de somar um bom resultado lá", completou Rodrigo.

A partida entre o Remo e São Bernardo–SP ocorre nesta segunda-feira (9), no estádio 1ª de maio, em São Paulo, às 20h. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal Mais.