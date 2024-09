Fora de casa, Remo busca pontuar contra o São Bernardo e volante cita força da torcida azulina

Na próxima segunda-feira (9) o Remo irá para o segundo compromisso no quadrangular decisivo da Série C, dessa vez diante do São Bernardo-SP, às 20h, na cidade de São Bernardo do Campo (SP). Uma vitória longe de Belém fará o Leão dar um passo importante na luta pelo acesso e o volante Jaderson comentou sobre como o time azulino vem trabalhando e de que forma pode surpreender o adversário.

Jaderson, de 24 anos, está na sua primeira temporada no Leão Azul e ganhou a confiança de todos no ano. O jogador foi titular absoluto nos times dos três técnicos azulinos na temporada. Ele afirma que o jogo será complicado e que o time precisa estar atento para sair com um resultado positivo longe de Belém.

“Será um jogo muito difícil, são qualificados, com o mando de campo deles, mas estamos trabalhando para chegar lá e fazer um grande jogo. O que o técnico Rodrigo Santana fizer será o melhor para equipe e estamos preparados para atendê-lo”, falou.

Jogador “coringa”, Jaderson já desempenhou várias funções no Remo neste ano. Acostumado a jogar no meio, o atleta não escolhe posição e deixa essa definição a critério do técnico Rodrigo Santana. Jaderson falou dos problemas do elenco na primeira fase, mas afirma que o foco é manter a crescente na competição.

“A posição em que jogo desde que cheguei é a de volante, mas, quando o professor precisa, ele me coloca lá na frente e estou preparado para ajudar o grupo. Na primeira fase foi um pouco conturbado, tivemos muitos momentos difíceis, mas chegamos ao quadrangular com o pé direito e agora vamos continuar nessa crescente, que tem tudo para dar certo”, comentou.

Com 37 jogos na temporada, Jaderson desempenha um papel de liderança no grupo, mesmo tendo apenas 24 anos. Ele diz que a postura do time precisa ser a mesma de quando joga em Belém, pressionando, propondo o jogo e sufocando o adversário.

“Todos os jogos têm sua importância e esse é o mais importante para nós e que pode definir muita coisa. Queremos conquistar os 3 pontos para tirar eles [São Bernardo] da briga, mas vamos entrar concentrados e ligados. Precisamos fazer o que fazemos dentro de casa, ir para cima, mostrar nosso cartão de visita nos primeiros minutos ao adversário”, disse.

Mesmo jogando longe de Belém, os torcedores do Remo não abandonam o clube e Jaderson confia na presença forte do Fenômeno Azul no Estádio Primeiro de Maio. “O apoio da torcida é muito importante, em todos os jogos fora de casa eles estiveram presentes e tenho certeza que agora não será diferente. O torcedor estará no estádio em um jogo que será muito importante para nós”, finalizou.