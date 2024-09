Remo: técnico busca equilíbrio na equipe contra o São Bernardo-SP e elogia volante: 'traz segurança'

O Remo terá pela frente o São Bernardo-SP, na próxima segunda-feira (9), às 20h, no Estádio Primeiro de Maio, na cidade de São Bernardo do Campo (SP), pela segunda rodada do quadrangular final da Série C. O técnico azulino, Rodrigo Santana, falou sobre a preparação do Remo para o confronto, além de comentar sobre como a equipe remista costuma performar atuando longe dos seus domínios.

A equipe paraense sonha com o acesso à Série B e esse sonho passa por jogos fora de Belém. O técnico Rodrigo Santana falou do desempenho azulino desde que iniciou o comando técnico no clube e afirmou que o caminho é ter um certo equilíbrio para poder pontar longe da capital paraense.

“Desde quando cheguei conquistamos duas vitórias fora de casa e tivemos jogos que dominamos pelo menos um tempo inteiro, mas que o time oscilava em determinados momentos. O mais difícil foi justamente o último da primeira fase e voltamos com o empate. Ali começamos a entender melhor como é jogar fora de casa, equilibrar a formação, guardar algumas peças para o segundo tempo. Contra o Confiança nós tivemos mais volume, com bola na trave, gol anulado e quando cedíamos um pouco no segundo tempo fomos surpreendidos”, comentou.

Rodrigo Santana destacou a importância de Bruno Silva, volante recém-chegado ao clube. Para Santana, ele agrega experiência ao time, sem contar no fator marcação, que dá segurança ao resto da equipe, mas o técnico remista não quer ter apenas consistência defensiva.

“É um jogo fora de casa que a gente precisa ter uma segurança maior. Nas últimas quatro partidas com o Bruno Silva, tomamos apenas um gol. Então isso traz uma segurança grande. Vamos tentar encontrar soluções e ter uma equipe muito equilibrada lá em São Bernardo. Grandes possibilidades do Bruno estar voltando. Ajuda com a sua experiência, com a sua noção de marcação. A equipe fica bastante segura, mas nós precisamos também criarmos alguma solução para que no momento que nossa equipe estiver com a bola, também ser perigoso”, falou.

Bruno Silva foi capitão do Remo em algumas partidas (Samara Miranda / Remo)

A equipe paulista jogará em casa e um setor do estádio, terá a distribuição de ingressos de forma gratuita aos torcedores do São Bernardo, porém, para o técnico Rodrigo Santana, a força do torcedor remista será colocada à prova também longe de Belém e acredita que terá mais azulinos no estádio do que torcedores do time da casa.

“Eles devem ter visto o que o torcedor do Remo fez em Belém e eles contam com o torcedor deles. Isso é uma forma de atrair um público maior para tentar ser o 12º jogador dentro do estádio. Ficamos felizes, pois o Remo possui muitos torcedores em São Paulo e também temos certeza que nossa torcida vai forte. Acredito que vai ter mais remista, de certeza. Em Santa Catarina, a gente viu o show que a torcida deu estando em peso lá. Acredito que em São Paulo deve ter muitos remistas. A gente também conta com o nosso torcedor”, finalizou.