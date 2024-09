Negociado com time europeu, cria da base do Remo ainda não estreou; entenda

Em agosto, o atacante paraense Vinícius Kanu, cria da base do Remo, foi emprestado pelo clube azulino para o Portimonense, de Portugal. No entanto, quase um mês após a apresentação oficial na nova equipe, o jogador ainda não foi utilizado pelo time português.

Kanu tem 21 anos e era uma das promessas do Remo. O jogador chegou a atuar pelo Leão Azul na Série C, fez seis jogos com a camisa azulino e marcou um gol na temporada - na vitória da equipe azulina em cima do Trem-AP na Copa Verde. Com isso, o atleta despertou o interesse o Portimonense, que viu com bons olhos o jogador e acertou o empréstimo.

Em Portugal, o clube disputa a Primeira Divisão Portuguesa do Futebol. Mas, ao que parece, até o momento Kanu ainda não se adaptou completamente ao time europeu.

A temporada 2024/2024 europeia começou no último mês e, desde então, foram quatro jogos disputados pela equipe. O paraense não foi escalado para nenhuma partida e ainda não estreou oficialmente com a camisa do time.

Uma das hipóteses é a lastro físico. Já no futebol brasileiro, o jogador sofria com a marcação pesada e força muscular. Com isso, é possível que o atacante esteja passando por treinamentos específicos para adaptar e melhor ao futebol europeu que exige muito da parte física do atleta.

Além de Kanu, o atacante Marcos Urco, revelado pelo Tapajós, foi contratado pelo clube português. O atleta iniciou a temporada com a camisa do Tapajós e foi emprestado ao Cametá, para a jogar o Brasileiro da Série D, porém, esteve em campo duas vezes e fechou com o clube europeu.

Assim como Vinícius, Urco também não estreou com a camisa do time e segue em adaptação ao futebol europeu.

Atualmente, a equipe portuguesa está na sexta posição do campeonato, com cinco pontos, com uma vitória, dois empates e uma derrota.

Vinicius começou a carreira no Castanhal, no entanto, foi no Remo que ganhou destaque nas competições de base. Na Copa do Brasil sub-20, o jogador terminou a competição como artilheiro, com cinco gols marcados em cinco jogos.