Remo visita o São Bernardo em busca da vitória para se firmar na briga pelo acesso

Após estrear com vitória no quadrangular de acesso da Série C, o Remo visita o São Bernardo–SP nesta segunda-feira (9) em busca da vitória para dar mais um passo importante da conquista da classificação para s Segunda Divisão do futebol brasileiro.

Com o triunfo na estreia, o Leão Azul garantiu a segunda posição do grupo B. O Volta Redonda–RJ é o líder. Além da vitória ser importante para as pretensões do time azulino na competição, o Remo de Rodrigo Santana quer superar a derrota de 1 a 0 sofrida para Bernô no Baenão, na oitava rodada da primeira fase. O revés foi muito lamentado treinador, que acredita que agora o cenário será diferente.

"Foi uma semana muito boa, estudamos bastante o adversário, analisamos o nosso jogo que fizemos aqui [no Baenão]. Precisamos ter capricho no último terço do campo, esses detalhes, ser um pouco mais decisivo na parte ofensiva, conseguir concluir melhor as chances de gol, correr risco zero. Mas a gente espera fazer um grande jogo lá também", declarou o treinador azulino.

O clima no grupo parece bom. Estrear com "pé direito" no quadrangular deu mais confiança e motivação para o elenco. Mesmo fora de casa, o lateral-direito Diogo Batista destacou que a equipe precisa manter a mesma postura do último jogo e encarar os próximos desafios como se fossem "finais",

"Acho que [temos que manter] a mesma postura que a gente está tendo dentro de casa. Porque agora são cinco finais para a gente subir, que é o nosso maior objetivo. Se a gente conseguir essa vitória fora de casa vai ser muito importante para a sequência e para o nosso acesso", destacou Diogo.

Retornos importantes

Para o jogo contra o Tigre, o técnico já poderá contar com o retorno de dois jogadores. O zagueiro Ligger, titular da posição e o volante Bruno Silva, ambos os atleta são de confiança do treinador azulino.

Com isso, Rodrigo terá uma leve dor de cabeça para decidir se devolve Bruno Silva para a titularidade, mantém Jaderson, que fez um excelente jogo contra o Botafogo-PB, ou tira Rodrigo Alves, que também foi um dos melhores na vitória no Mangueirão.

Pressionado

Diferente do Remo, o São Bernardo fez uma campanha classificatória mais tranquila. O Tigre perdeu apenas quatro jogo, venceu 10, empatou cinco e conseguiu avançar na quarta posição. No entanto, na primeira rodada do quadrangular, a equipe perdeu para o Volta Redonda–RJ e está pressionada para vencer.

O duelo também é de reencontro. Ricardo Catalá, ex-treinador do Leão Azul, comanda o São Bernardo. Este será o segundo embate do técnico com o ex-clube, já que o comandante treinava a equipe paulista na vitória por 1 a 0 em cima o Remo.

Catalá terá o seu elenco completo para o duelo, podendo contar com a volta do meia Lucas Lima, que está em transição após uma lesão sofrida há um mês.

Torcida

Precisando do apoio do torcedor, o São Bernardo anunciou que a partida será com portões abertos para os torcedores do time. Mesmo assim, a equipe do Leão Azul espera uma presença forte da torcida azulina no estádio 1ª de maio para empurrar o clube neste duelo que pode dar mais tranquilidade no grupo B.

Ficha técnica

São Bernardo x Remo

2ª rodada do quadrangular - Série C

Data: 09/09

Local: Estádio 1ª de Maio - São Paulo

Hora: 20h

Arbitragem: Não divulgada

São Bernardo: Alex Alves; Hugo, Augusto, Alan Santos, Helder (João Pedro), Davi Gabriel; Lucas Tocantins (Kauã Jesus), Romisson, Rodrigo Souza, Silvinho; Kayke Rodrigues.

Técnico: Ricardo Catalá

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger, Sávio; Diogo Batista, Jaderson (Bruno Silva), Bruno Silva (Rafael Alves), Raimar; Pavani, Pedro Vitor e Ytalo.

Técnico: Rodrigo Santana