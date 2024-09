Rodrigo Santana admite queda de rendimento e mantém foco do Remo no '100% em casa'

Até os 13 minutos do segundo tempo o Clube do Remo era o senhor da partida contra o São Bernardo, mas a história azulina, como de costume nesta Série C, costuma pregar suas peças, que geralmente afundam a equipe em algum momento dos jogos. A noite desta segunda-feira (9) não foi diferente. Depois de vencer por 2 a 0, os remistas levaram dois gols, saindo do estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, com um ponto, mantendo-se na vice-liderança do grupo B do quadrangular decisivo da Série C, com 4 pontos. Ao final da partida, o técnico Rodrigo Santana fez uma avaliação incisiva sobre o desempenho de seus comandados.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"A gente veio aqui com o intuito de somar pontos. Evidente que a vitória seria melhor, mas a rapaziada foi bastante aguerrida. Não é fácil vir aqui. Há muito tempo que eles não tomavam gols em casa. A equipe se comportou bem, teve mais de 10 finalizações no primeiro tempo contra duas delas. A gente se pôs bastante, mas pecamos no último terço do campo, mesmo saindo na frente. No intervalo corrigimos e melhoramos a diagonal que eles faziam. Encaixamos e fizemos o segundo gol, sem sofrer, até o gol de escanteio, onde a gente também vem seguro. A equipe parou e eu fiquei surpreso", declarou o técnico, que não gostou nada da bobeada na defesa e o consequente empate do São Bernardo, aos 39 do segundo tempo.

VEJA MAIS



"Tomamos o gol e continuamos na partida. Agora, num momento de desatenção, numa cobrança de lateral, parece que paramos para descansar, no momento em que o volante recebeu e de perna esquerda fez o gol, que nem era a perna boa. Uma falha nossa. Quando a bola entra na lateral, temos que fazer a marcação por dentro. Nossos atacantes baixam para parar no volantes, deixando livre os zagueiros. Fomos surpreendidos com esse empate, sendo que tivemos a bola do jogo". Na visão do técnico, o resultado mais justo seria uma vitória, mas o ponto conquistado, segundo ele, também é bem-vindo, deixando para o elenco a obrigação de vencer o Volta Redonda em casa, no próximo dia 15.

"Dava para sair com seis pontos, mas não deixamos de segurar um pouco o adversário, que não pontuou na primeira partida. Esse ponto é muito válido fora de casa. Se a gente conseguir 100% em casa, a gente aumenta as chances de acesso. A gente segue. Isso nos dá confiança para mais uma sequência positiva. Em casa a gente conta com o fenômeno para somar os três pontos. A gente acredita que com 10 a gente sobe. Agora é olhar o Volta e ver como podemos evoluir", encerrou.