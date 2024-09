Após empate com São Bernardo, Remo é um dos favoritos ao acesso à Série B, aponta site

O Remo conseguiu uma classificação para o quadrangular da Série C que parecia improvável. Agora, na briga pelo acesso, a equipe azulina figura entre as favoritas para conseguir chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. Conforme levantamento feito pelo site especializado Chance de Gol, o Leão Azul está entre os quatro times com mais probabilidade de subir.

Após o empate com o São Bernardo fora de casa, o Remo somou mais um ponto e chegou a quatro, ficando com a segundo posição do grupo B. O Volta Redonda–RJ ainda é líder por conta do saldo de gols. Com os resultados, o site de estatísticas projetou que a equipe azulina tem 65.8% de chances de conseguir o acesso à Série B.

O número é o maior do grupo. O líder Voltaço tem 62,7% de probabilidade de acesso à Segunda Divisão. Já Botafogo-PB, que fez a melhor campanha na primeira fase, e São Bernardo, figuram com 35% e 36%, respectivamente. O Leão Azul ainda tem mais de 39% de possibilidade de chegar até a final do campeonato.

Na segunda chave, Ferroviária-SP e Athletic-MG têm ainda mais chances de subir. Segundo a análise do site, os times possuem 83,5% e 82.5%, respectivamente, de possibilidade de conquistar o acesso. As equipes também são as favoritas para chegar até a final, com 49% para o clube mineiro e 43% para os paulistas.

Classificação fornecida por Sofascore

O que o Remo precisa para subir?

O Chance de Gol também projetou a quantidade de pontos que a equipe precisa para conquistar o acesso. A menor pontuação seria o oito. Assim, o time teria 50% de chances. A probabilidade quase duplica se o clube chegar a marca de pontos.

Com essa pontuação, a equipe teria 95% de possibilidade de subir. Já com nove pontos, as chances flutuam em 80%. Atualmente, o clube do Remo está com quatro pontos. Caso consiga uma vitória sobre o Volta Redonda, o chega a sete e ficará mais próximo do objetivo final.

O jogo entre Remo e o Volta Redonda é no próximo domingo (15), às 18h30, no estádio Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance no site de OLiberal.com e narração na rádio O Liberal Mais.