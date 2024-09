Remo em noite quase perfeita; Márcio Fernandes sob questionamento

Remo: uma noite quase perfeita

Por ter aberto 2 a 0 e deixado a vitória escapar, o Remo tornou azedo o empate de 2 a 2 com o São Bernardo. Mas, em última análise, foi um resultado interessante na disputa do acesso.

O Leão fez um ótimo primeiro tempo e começou bem o segundo, mas não conseguiu evitar a forte pressão do adversário. Um jogo disputadíssimo, rico de emoções, numa noite quase perfeita para os azulinos. Apesar de a vitória ter escapado, não deixou de ser um passo à frente! Próximo passo no domingo, 18h30, contra o Volta Redonda, no Mangueirão lotadaço.

O que esperar de Márcio Fernandes?

Diferente de Hélio dos Anjos, que prioriza a imposição física, Márcio Fernandes é adepto do jogo mais tático. Para ele, a bola tem que correr mais que os atletas, na troca objetiva de passes. O Papão já será assim contra o Guarani? Parcialmente, sim.

Começa para os bicolores um processo de adaptação. No sábado ainda veremos parte do que Hélio deixou e parte do que MF vai implementar no modelo de jogo. Um time em transição, mas com ânimo renovado e seguramente mais leve. Vitória sobre o Guarani vale três pontos, fim do jejum e confirmação de uma nova era. Derrota ou até empate, aumenta a rejeição já manifestada ao novo técnico.

Jogo chave para o Papão, portanto, nesse quadro de desconforto na Série B, apenas dois pontos acima da zona do rebaixamento.

BAIXINHAS

* Em maio, Márcio Fernandes chegou a fechar negócio com o Remo, tão logo foi demitido pelo Vila Nova. Mas os dirigentes azulinos recuaram por entenderem que pesaria muito o fato de ter tomado 10 a 0 do Papão na decisão da Copa Verde. Então, veio Rodrigo Santana.

* Como atleta, o ponta esquerda Márcio Fernandes tem pelo Paysandu 11 jogos, dois gols e o título paraense de 1981. Na época, ele era Marcinho e veio emprestado pelo Santos. Como técnico, 66 jogos, 34 vitórias, 16 empates, 16 derrotas e um título da Copa Verde.

* Restam para o Paysandu 13 jogos nesta temporada, a ser fechada dia 23 de novembro. Para o Remo o fechamento pode ser dia 5 de outubro (mais quatro jogos), na decisão do acesso, ou dia 19 de outubro (mais seis jogos) na decisão do título da Série C.

* Guarani vem a Belém de crista baixa. O time estava em ótima sequência no returno da Série B, mas tomou 3 a 0 do América Mineiro e segue na "lanterna" do campeonato. Caio Dantas é a fera do time. Com nove gols, é o principal artilheiro da Série B.

* Da lua de mel à angústia. O Botafogo da Paraíba, que surfou na fase classificatória da Série C, fez apenas um ponto em duas rodadas do quadrangular do acesso. No futebol, afago demais tem preço, e a conta parece ter chegado para o time paraibano.

* A liberação de cotas que estavam bloqueadas na Justiça, as vitórias do clube em recentes processos trabalhistas e na Justiça Desportiva atestam o valor da equipe jurídica do Remo, liderada por Gustavo Fonseca.

* Nem Papão, nem Leão. Os clubes credenciados para representar o Pará na próxima Copa São Paulo são a Tuna e o Capitão Poço. A Federação está fazendo investida pela terceira vaga, como na Copa SP deste ano.