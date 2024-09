Remo: empate com o São Bernardo iguala campanha das duas primeiras rodadas do acesso em 2020; veja

Ao empatar com o São Bernardo fora de casa, o Clube do Remo não apenas chegou ao quarto jogo seguido sem derrota, como também manteve-se na linha de ascensão à Série B de 2025, igualando a campanha protagonizada no quadrangular final da Série C de 2005, quando terminou a competição no segundo lugar, perdendo o título para o Vila Nova. Na fase final de 2020, o Leão Azul conquistou 10 pontos, terminando o grupo D na frente de Londrina (9), Ypiranga (7) e Paysandu (7).

Para os supersticiosos de plantão, o resultado tem um significado interessante, sobretudo porque o clube agora joga em casa e tem a chance de disparar na liderança. Neste domingo, o Remo recebe o Volta Redonda em Belém, que vem a ser o atual líder da chave, ganhando do time azulino apenas no saldo de gols, de 2 contra 1. Na outra partida do grupo, São Bernardo e Botafogo-PB duelam na parte de baixo, cada um com um ponto. Ou seja, uma vitória em casa deixa o time com três pontos acima do terceiro colocado, levando em consideração que apenas os dois primeiros são promovidos à Série B.

Em 2020, o Clube do Remo começou o quadrangular empatando com o Londrina fora de casa. Na rodada seguinte, venceu o Paysandu por 3 a 1, em Belém, chegando aos mesmos quatro pontos conquistados este ano contra Botafogo-PB e São Bernardo. Vale lembrar ainda que, chegando aos sete pontos, o Remo fica a três do número de pontos que garantiu o acesso no ano comparativo. Em 2020, Vila Nova e Remo (Campeão e vice), ascenderam à segunda divisão com 10 pontos. Os outros dois classificados, Londrina e Brusque, conquistaram apenas nove e também foram presenteados.

O menor número de pontos registrados no atual formato, a conseguir o acesso, pertence ao Operário-PR. Em 2023, o time paranaense subiu com apenas sete pontos. Levando em consideração essa média, o Remo estaria apenas a uma vitória da consagração. Mas como cada competição tem uma história diferente, o Leão Azul precisa de mais jogos para confirmar as expectativas, que segundo o site chance de gol, chegam a 39.1% para alcançar a final e 65.8% para o acesso. Entre os oito classificados, o Remo tem a terceira maior probabilidade de disputar o título, além da terceira maior expectativa de pontos para chegar à Série B.

Depois do Volta Redonda, o Remo terá pela frente o mesmo Volta, no Rio de Janeiro, depois retorna para enfrentar o São Bernardo em Belém e finaliza o quadrangular na Paraíba, contra o Botafogo.