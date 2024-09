Remo: Torcida esgota ingressos da arquibancada do Lado A e prepara mosaico para jogo no Mangueirão

Os ingressos da arquibancada do Lado A do Mangueirão para a partida contra o Volta Redonda-RJ estão esgotados. O Remo anunciou o fim da venda de bilhetes para o setor na última terça-feira (10) e, agora, apenas as cadeiras do Lado A e todos os assentos do Lado B estão sendo comercializados.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A expectativa é que o clube consiga bater o recorde de maior público na Série C, estabelecido na partida contra o Botafogo-PB. Na estreia no quadrangular, o Leão Azul levou 44.798 torcedores para o Mangueirão.

Os ingressos para o duelo contra o Voltaço começaram na ser vendidos na última semana. Para a partida, as entradas para as arquibancadas custam R$ 50. Na compra de dois bilhetes, o clube oferece um desconto e o torcedor pagará R$80.

Os torcedores azulinos podem adquirir os ingressos de forma presencial, em todas as lojas do Remo espalhadas pela Região Metropolitana ou no site do IngressoSA.

Festa azulina

Assim como foi na partida contra o Belo, a torcida do Remo promete uma grande festa para apoiar o time. Uma das torcidas organizadas do Leão Azul, iniciou uma campanha para criar um novo mosaico para o próximo jogo no Mangueirão.

Sem divulgar mais detalhes, a organizada informou que o mosaico será 360°. No último jogo do clube em casa, os torcedores azulinos fizeram uma grande festa para o time. Logo no início da partida, a torcida exibiu um mosaico que tinha a frase "Lutar e vencer".

Agenda

A partida entre Remo e Volta Redonda ocorre no próximo domingo (15), às 18h30, no estádio do Mangueirão. O jogo é válido pela terceira rodada do grupo B do quadrangular da Série C e vale a liderança da chave.