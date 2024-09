Condenado pelo STJD, Clube do Remo anuncia que irá recorrer da decisão

O Clube do Remo foi condenado, nesta sexta-feira (13/9), pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta dos incidentes no jogo contra o ABC-RN ainda na primeira fase da Série C. No entanto, em nota, o Remo anunciou que não concorda com a decisão da justiça e deve entrar com recurso, pedindo efeito suspensivo da decisão.

Na condenação, o STJD determinou que o clube azulino pague uma multa de R$ 30 mil e a perda de um mando de campo. A decisão não foi unânime entre os auditores, e foi a presidenta Adriene Hassen quem estabeleceu a punição final para os clubes. Na decisão, a juíza não determinou quando o Remo terá que cumprir a punição de campo. Segundo ela, a decisão não cabe à Comissão e sim ao Pleno do STJD.

Segundo o departamento jurídico do Remo, a pena igualada a do ABC-RN, que também era réu no processo, não foi justa com o clube paraense, que estava na condição de visitante na partida. O ABC também deve recorrer da decisão da justiça desportiva. Com o requerimento dos clubes, uma nova audiência deve ser marcada para um novo julgamento do caso.

Ainda segundo a nota, o Clube do Remo afirma que não deve ter jogos no quadrangular da Série C afetados, pois “resta pouco tempo para sua finalização”.

Relembre o caso

O imbróglio iniciou no jogo entre ABC e Remo ainda na primeira fase da Série C, no dia 24 de junho, na partida entre Remo e ABC válida pela 10ª rodada. Com mando da equipe potiguar, o jogo rolou no Estádio do Frasqueirão, em Natal, e aos 33 minutos do segundo tempo, um torcedor do Remo pulou o alambrado e tentou puxar uma faixa da torcida do ABC. Com isso, uma confusão entre as torcidas iniciou, interrompendo a partida por 12 minutos, o que foi registrado pelo árbitro na súmula e encaminhado ao STJD.

Veja a nota completa do Clube do Remo:

“O Clube do Remo vem a público informar a todos os seus torcedores que seu Departamento Jurídico acompanhou o julgamento realizado hoje perante a 3 Comissão Disciplinar no STJD. Por discordar da decisão, o Clube informa que já está trabalhando na apresentação imediata de Recurso, com pedido de efeito suspensivo, onde alegará todos os pressupostos de sua defesa, que incluem, entre outros, o fato de ter tido pena igualada a responsabilidade do mandante ABC, uma vez que o Remo era apenas visitante e identificou o torcedor que invadiu o gramado, conforme consta do processo.

Já estamos trabalhando no caso, antes mesmo do acórdão, e estamos confiantes que, pelo próprio tempo de tramitação do processo, não deveremos ter impactos na Série C de 2024, uma vez que já resta pouco tempo para sua finalização.

No mais, esclarecemos que a venda de ingressos para a partida contra o Volta Redonda segue normalmente, e não terá qualquer tipo de impacto.”