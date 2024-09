Remo: volante revela contusão de companheiro de time, que é dúvida para o jogo contra o Voltaço

O Remo terá no domingo (15), seu terceiro compromisso no quadrangular decisivo da Série C. O Leão pega o Volta Redonda, às 18h30, no Mangueirão, em Belém, em um jogo que vale a liderança do Grupo B. Essa será a primeira partida do volante Bruno Silva em Belém pelo quadrangular, já que no primeiro jogo contra o Botafogo-PB, Bruno ficou de fora por conta de suspensão. O jogador falou sobre a idade, motivação em atuar e como o Remo precisa atuar para sair de campo com os 3 pontos, além de confirmar lesão de companheiro de time.

O Volta redonda venceu o Remo em Belém na primeira fase por 2 a 1, no Baenão, mas Bruno Silva ainda não estava no Leão, porém, ele sabe das lições que um confronto deixa e citou que o momento é completamente diferente e que o Remo não pode negociar pontos jogando em Belém.

“Agora é um outro campeonato, o que passou ficou para trás, não volta mais e agora o nosso foco é o Volta Redonda-RJ, dentro de casa temos que nos impor e buscar o resultado que importantíssimo, já que podemos conquistar a liderança isolada do grupo. Então desde de terça-feira o nosso foco é a vitória em cima do Volta Redonda, vamos respeitar o adversário, mas aqui quem manda é a gente”, disse.

Bruno Silva revelou que o Remo tem dúvida para a partida contra o Voltaço. O volante azulino confirmou, sem falar qual a lesão, que o lateral-esquerdo Sávio está lesionado e pode não atuar no próximo domingo. Bruno Silva comentou da importância do jogador para o time e que, caso não ganhe condições de atuar, o Remo terá opções para compor o time.

“[O Sávio] é um jogador que encaixou bem no time, importantíssimo para o nosso esquema de jogo, mas temos substitutos à altura e até a hora do jogo ainda tem tempo para ver [se vai jogar], agora é a hora do sacrifício, todos juntos para ajudar o Remo, lógico que se ele não tiver condições, outro vai entrar, mas se for aquela dorzinha, é hora de encarar ela e pensar no objetivo maior que é a vitória e a liderança”, falou.

Peças importantes e um comandante

O volante remista comentou sobre a sua chegada e de mais dois atletas e afirmou que estava acompanhando o Remo na Série C, e que não entende os motivos do Leão ter sofrido tanto na primeira fase para conquistar a classificação. Bruno Silva citou também a importância do técnico Rodrigo Santana no desempenho azulino na Terceirona.

“O Remo possui um grupo qualificadíssimo, time tem grandes jogadores, antes de vir para o Remo, acompanhei alguns jogos e não precisava sofrer como ocorreu na primeira fase. Eu, Sávio e o Rodrigo viemos para qualificarmos o elenco, passar um pouco da experiência, da cobrança dentro de campo e isso é importante, pois nosso time no começo era muito calado e no futebol time calado não se joga, tem que falar e encaixamos um pouco do nosso perfil, que é a qualidade dos que já estavam aqui, atletas técnicos, o técnico Rodrigo Santana que está conseguindo extrair o melhor de cada um”, falou.

Torcedor

A torcida do Remo vem batendo seus próprios recordes jogo após jogo na Série C. O meio-campista sebe do poder que o torcedor azulino possui e o elogiou a forma como eles abraçaram o time.

“O que vem fazendo a diferença é a torcida do Remo e sempre foi assim. É até hipocrisia da minha parte convocar o torcedor, pois eles já vão ao estádio por amor mesmo. Eles fazem a diferença, torcida ganha jogo, os adversários sentem e que eles possam comparecer no domingo e vontade em campo não irá faltar. Estamos próximos do nosso objetivo e esse objetivo passa por domingo, que possamos fazer um grande e que todos possam sair felizes no domingo”, disse.

Dois acessos em uma temporada

Em 2024 o volante já conquistou um acesso, foi com o Paraná, levando o Tricolor Paranaense à elite do Estadual. No Remo Bruno Silva tem a chance de conquistar seu segundo acesso na temporada e diz que o ano está sendo marcante na carreira.

“Feliz em [poder ter a chance de disputar dois acessos]. Sei que já estou no meu final de carreira, com 38 anos, estou mais pra parar do que para pensar em grandes coisas, mas isso que está acontecendo comigo esse ano é marcante, eu converso com o meu filho de 4 anos, está vivenciando isso, minha esposa. O Paraná é uma equipe tradicional, recebi uma ligação de um amigo para jogar e consegui ajudar. Logo em seguida veio o convite do Remo, não tinha como recusar, pois conheço a história do Remo, a torcida estamos próximos de conquistar o acesso e será muito importante para mim, para coroar um ano vitorioso não só para mim, mas para o clube”, comentou

Idade

Aos 38 anos e com passagens por Athletico-PR, Botafogo-PB, Cruzeiro-MG, Fluminense-RJ, Internacional-RS, o jogador caminha para o término da carreira, mas sabe que, ainda pode render por mais algumas temporadas. Bruno Silva falou sobre essa possibilidade de fim de ciclo, mas afirmou que vem se cuidando e que pode jogar por mais uma ou duas temporadas em alto nível.

“Hoje o futebol o jogador com 36, 37, 38 anos é um número. A idade não interfere ainda e pego muito como exemplo o goleiro Fábio, do Fluminense-RJ, mas jogue com ele no Cruzeiro-MG em 2018. Ele aos 43 anos campeão da Libertadores, jogando Série A em alto nível. Eu convivi com ele no Cruzeiro em um ano vitorioso, é um cara que se cuida e acompanhava ele nos treinamentos, alimentação e procurei fazer um pouco disso e me alimento bem, descanso bem, pois sei que não sou um garoto, mas tento prolongar o quanto dera minha carreira. Quando sentir que estiver passando vergonha, serei o primeiro a me retirar de campo e eu ainda estou bem para jogar em alto nível mais um ou dois anos ainda”, finalizou.