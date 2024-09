STJD condena Remo a perda de um mando de campo por incidentes na partida contra o ABC-RN

O Remo foi condenado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) pelos incidentes no jogo contra o ABC-RN, na primeira fase da Série C. Como punição, o clube perdeu o mando de campo por um jogo e terá que pagar uma multa de R$ 30 mil.

O ABC, responsável pelo jogo, também foi condenado e recebeu as mesmas punições que o Remo. Os times respondiam pelos artigos 191 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O julgamento foi realizado pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD. A decisão não foi unânime entre os auditores. Rafael Bozzano, relator do caso, votou por uma pena de R$ 60 mil e perda de um mando; já José Maria Philomeno, concordou com a perda de campo, mas aferiu uma multa menor, de R$ 30 mil.

VEJA MAIS

O terceiro auditor, Pedro Gonet votou por uma condenação menor para o clube azulino, de apenas R$ 5 mil. Com isso, coube à presidenta Adriene Hassen estabelecer a punição final para os clubes, que ficou na multa de R$ 30 mil e a perda de um mando de campo.

Na decisão, a juíza não determinou quando o Remo terá que cumprir a punição de campo. Segundo ela, a decisão não cabe à Comissão e sim ao Pleno do STJD.

Com isso, um novo julgamento será marcado para definir em que período o clube azulino deve cumprir a punição. Na disputa no quadrangular de acesso da Série C, Leão Azul tem um jogo em casa confirmado e com os ingressos vendidos. O duelo será contra o São Bernardo-SP, no dia 29 de setembro, no Mangueirão.

Após esse, o Remo só volta a mandar uma partida em uma possível final da Terceirona. Sendo assim, se a Justiça decidir pelo cumprimento da punição ainda nesta temporada, o Leão Azul pode fazer a decisão sem a presença da torcida.

Relembre o caso

O julgamento é referente à confusão que ocorreu ainda na primeira fase da Terceirona, o dia 24 de junho, na partida entre Remo e ABC, válida pela 10ª rodada.

Com mando da equipe potiguar, o jogo rolou no Estádio do Frasqueirão, em Natal, e aos 33 minutos do segundo tempo, um torcedor do Remo pulou o alambrado e tentou puxar uma faixa da torcida do ABC.

Com isso, torcedores do ABC também invadiram o gramado e começaram a brigar com a torcida azulina. O jogo ficou paralisado por longos 12 minutos. A polícia e seguranças do estádio precisaram intervir e chegaram a usar balas de borracha. Além disso, do lado de fora do estádio, torcedores das equipes se envolveram em novas confusões.