VÍDEO: apresentador Neto mostra camisas do Remo e diz: 'merecia estar na Primeira Divisão'

O ex-jogador e apresentador Neto, da Rede Bandeirantes, mostrou camisas do Remo durante a apresentação de seu programa, "Os Donos da Bola”, na última quarta-feira (11). Neto fez questão de mostrar duas camisas do Leão e disse que o clube paraense merecia estar disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, pela grandeza que e a torcida que o Remo possui.

ASSISTA

“Obrigado a todos os remistas, um dos maiores clubes do Mundo. Vocês não sabem a força que tem o Remo. O Remo é um clube excepcional, obrigado pelas camisas. Parabéns ao Remo, que merecia estar na Primeira Divisão pela força e torcida que tem. Um beijo a todos os remistas”, disse.

VEJA MAIS

Craque Neto, como é popularmente chamado, já elogiou o Remo outras vezes. Em um vídeo feito por um torcedor, Neto afirmou que o Leão Azul é o melhor clube do Estado e é o clube que gosta.

“Remo. Sempre foi o Remo. Com todo respeito ao Paysandu, mas o Remo, pra mim, é o time que mais gosto. É o grande Remo”, disse, Neto.