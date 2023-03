Copa do Brasil: Apresentador Neto fala das torcidas do Remo e do Paysandu e cita boate de Belém

Durante o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil, o apresentador Neto, fez comentários sobre as torcidas do Remo e também do Paysandu. Leão e Papão terão pela frente Corinthians e Fluminense, respectivamente, na terceira fase da Copa do Brasil 2023. O apresentador da Bandeirantes falou da dureza que é jogar em Belém e citou uma boate da capital paraense.

Assista ao vídeo a partir de 1h19min

Neto estava apresentando o programa “Os Donos da Bola” e acompanhando ao vivo o sorteio. No momento em que o Paysandu foi sorteado para enfrentar o Fluminense, Neto disse: “Tá pensando que é fácil jogar contra o Paysandu lá? O Lapinha em Belém do Pará”, comentou.

Em seguida, Neto se ajoelhou no programa, na hora em que era sorteado o adversário do Corinthians, seu clube de coração. O apresentador afirmou que o Remo é um adversário complicado e citou as forças das torcidas do Leão e do Papão.

“Remo é duro. Paysandu e Remo com duas torcidas maravilhosas”

O outro representante do Pará na Copa do Brasil é o Águia de Marabá, que terá pela frente o Fortaleza (CE) de Yago Pilachu, jogador paraense, que iniciou a carreira no Paysandu.