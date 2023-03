Copa do Brasil 2023: sorteio na CBF coloca Fluminense e Paysandu como adversários na terceira fase

Em sorteio realizado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), ficaram definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O Paysandu, campeão da Copa Verde 2022, terá pela frente no “mata-mata” o Fluminense. Os mandos de campo também foram definidos por sorteio: o jogo de ida será no Rio de Janeiro e a volta em Belém. O calendário da CBF prevê que as partidas sejam disputadas entre os dias 12 de 26 de abril - os dias em si ainda serão definidos pela entidade.

O Fluminense tem atualmente em seu elenco o lateral-esquerdo Marcelo, ex-Real Madrid e Seleção Brasileira, o volante Felipe Melo, além do meia paraense Paulo Henrique Ganso e o atacante argentino Gérman Cano, artilheiro da equipe nas últimas duas temporadas. O "hermano" marcou 44 gols em 2023 e já tem 14 em 11 jogos disputados em 2023.

Ganso pode voltar a jogar em Belém (MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

Regulamento da terceira fase da Copa do Brasil

O Paysandu entra na Copa do Brasil direto na 3ª fase da competição por ter sido campeão da Copa Verde no ano passado. A atual fase do torneio é disputada em jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a vaga é definida nos pênaltis. Não há gol qualificado, ou seja, vantagem por gol marcado fora de casa.

Só por disputar a terceira fase da Copa BR o Papão já garantiu uma cota de 2.1 milhões. Agora, os clubes duelam pelo pelo direito a receber mais R$ 3.3 milhões pela classificação às oitavas de final.

Como está a temporada do Fluminense?

O Tricolor das Laranjeiras do técnico Fernando Diniz está na final do Campeonato Carioca, que será disputada neste sábado (1), contra o Flamengo. O Flu estreia na próxima quarta-feira, dia 5, na Copa Libertadores da América. A partida será contra o Sporting Cristal, no Peru. A equipe carioca está no Grupo D do torneio, que também tem River Plate-ARG e The Strongest-BOL.

Quanto aos jogos disputados, o Fluminense vive uma sequência positiva desde o ano passado, quando ficou na 3ª colocação da Série A do Brasileiro. Sob o comando de Diniz, o Flu venceu seis dos últimos sete jogos e acumula, em 2023, 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas em 13 jogos.

Quem são os principais jogadores do Flu?

O atual elenco Tricolor conta com nomes de peso internacional e passagens pela Seleção Brasileira. O principal deles é o lateral-esquerdo Marcelo, de 34 anos, que está de volta ao Brasil após 17 temporadas na Europa - sendo 16 delas no Real Madrid-ESP. Neste período, disputou a Copa do Mundo em 2014 e 2018, além da Copa das Confederações em 2013 e as Olimpíadas de 2012 e 2008.

Cano (esquerda) e Keno (direita) comandam o ataque do Flu. (MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

Também estão no Fluminense o goleiro Fábio (ex-Cruzeiro), o lateral-esquerdo Jorge (ex-Flamengo e Mônaco-FRA), o zagueiro David Braz, o volante Felipe Melo, o meia Paulo Henrique Ganso e os atacantes Marrony, Keno e Germán Cano. Keno, de 33 anos, inclusive já jogou no Pará: defendeu o Águia de Marabá em 2013.