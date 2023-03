Semifinal Copa Verde: 'Super Mário', o artilheiro bicolor, está há três jogos sem marcar

Remo e Paysandu decidem nesta quarta-feira quem avança à final da Copa Verde. No primeiro duelo, o Leão Azul levou a melhor e venceu por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Muriqui. Para o confronto desta quarta-feira, o Paysandu precisa reverter o resultado e, para isso, conta com um jogador diferenciado, que, no entanto, anda devendo nos últimos jogos. Há três partidas sem marcar, Mário Sérgio é a principal esperança de gols do bicolor.

No Re-Pa dos goleadores, o atacante bicolor ainda leva vantagem, ainda que pequena. Em 11 jogos, foram oito gols marcados, os dois últimos no empate entre Paysandu e Independente, pela sexta rodada da primeira fase do Parazão. O homem-gol do bicola tem uma média de gols ligeiramente acima do concorrente, com 0,73 gol por jogo. Nos 11 compromissos até aqui. Mário Sérgio passou batido em cinco deles, incluindo o último Re-Pa.

Apesar disso, o técnico Márcio Fernandes não deve ter dificuldades em garantir a titularidade do camisa 9, sobretudo porque do outro lado, outro avançado tem tirado o sono da defesa bicolor. E Muriqui não tem sido apenas o goleador do time. Aos 36 anos, o camisa 10 é, ao lado do goleiro Vinícius (38), a principal referência dentro das quatro linhas, orientados de perto pelo técnico Marcelo Cabo.

Até o momento, o atacante tem cinco gols em sete jogos, uma média de 0,71 gols por jogo, dois deles nas últimas duas partidas do clube, ambas pela Copa Verde. Com os dois em campo, o Re-Pa desta quarta-feira tem ingredientes de muita emoção. De um lado o Paysandu luta pelo tetracampeonato da competição, enquanto o Remo tenta encostar, faturando a sua segunda taça da competição regional. O vencedor terá pela frente na grande final o vencedor de Cuiabá e Goiás, que duelam também nesta quarta, às 19 horas, no estádio Hilé Pinheiro.