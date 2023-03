Clássico Re-Pa: estreia com pé direito e experiência; relembre técnicos com retrospectos positivos

O clássico Re-Pa é recheado de histórias. A do técnico Marcelo Cabo, do Remo, iniciou no último domingo (26), na vitória do Leão por 1 a 0, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Verde 2023. Cabo disse após o jogo que estava feliz com a estreia no clássico e também no Mangueirão, já que nunca tinha trabalhado no estádio. Nos últimos anos, o técnico Márcio Fernandes, atualmente no Paysandu, vem vivenciando o clássico pelos dois lados e já é experiente no quesito Re-Pa. O treinador Márcio Fernandes disputou dois clássicos pelo Remo, com uma derrota e um empate. Já pelo Paysandu foram cinco clássicos, com uma vitória, duas derrotas e dois empates. Recentemente dois técnicos fizeram história e muitas vezes eram tidos como “amuletos” por torcedores, pela sequência sem derrotas nos clássicos.

Nos últimos três anos, dois treinadores se destacaram por suas invencibilidades nos jogos entre Remo x Paysandu. Pelo lado do Papão, o destaque é o técnico Hélio dos Anjos, já pelo lado do Leão Azul está Paulo Bonamigo.

Paysandu

Hélio dos Anjos assumiu o Paysandu em 2019 e ficou oito partidas sem perder para o Remo, com cinco vitórias e três empates, deixando o clube alviceleste sem derrotas para o Leão Azul, já que em na campanha da Série C ele pediu para sair do Paysandu, após desentendimento com Ricardo Gluck Paul, que era o presidente do Papão na época e hoje é o atual presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF).

Hélio dos Anjos deixou o Papão sem perder clássicos para o Remo (Ivan Duarte / O Liberal)

Remo

Pelo lado azulino da Avenida Almirante Barroso, o destaque é o treinador Paulo Bonamigo, que acumulou nove clássicos sem derrota para o Paysandu. Foram dois jogos na temporada de 2000 e o restante entre 2020 e 2022. Foram dez partidas disputadas, com uma sequência de seis vitórias, três empates e a derrota veio no dia 6 de abril de 2022, por 3 a 1. O curioso que Bonamigo perdeu o clássico, mas saiu comemorando o título do Parazão, já que o Remo tinha vencido por 3 a 0 no jogo de ida.

Técnico Paulo Bonamigo teve uma boa sequência de invencibilidade contra o Paysandu atuando pelo Remo(Cristino Martins / O Liberal)