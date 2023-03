Com ingressos esgotados, torcedores do Remo tentam comprar em loja do Paysandu; vídeo

O Remo anunciou o esgotamento dos ingressos das arquibancandas para o Re-Pa de quarta-feira (29), às 20h, no Mangueirão, pela semifinal da Copa Verde. Com isso, alguns torcedores do Leão tentaram comprar entradas em uma Loja Lobo, do Paysandu.

O torcedor do Papão que gravou o momento pede aos atendentes para que não vendam os ingressos para os azulinos. Veja o momento!

Lado A esgotou, agora é comprar pro lado B 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/YoZ20R4UUu — Chaves Remista (@chavesremista) March 28, 2023