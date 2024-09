Remo divulga nota de pesar pela morte da jornalista Thaís Belém

O Remo divulgou na manhã desta sexta-feira (13) uma nota lamentando a morte de Thaís Belém, jornalista e torcedora do clube. Ela estava afastada das atividades profissionais no Grupo Liberal desde janeiro de 2023 para tratar um câncer.

Na nota, o Remo disse que recebeu a notícia com muito pesar. O clube ressaltou que a jornalista era uma "grande remista e devota de Nossa Senhora". Ela, inclusive, participou de um ensaio fotográfico de lançamento de um uniforme do Leão.

O ensaio fotográfico também marcou um momento importante na luta de Thaís contra a doença. Por meio das redes sociais a jornalista disse que, poucos dias após as fotos, havia descoberto uma lesão no cérebro.

Thaís, conhecida por sua atuação no Grupo Liberal, já trabalhou na TV Liberal e mais recentemente foi coordenadora do projeto “Eu Repórter”, atualmente chamado “VC Repórter”. Ela também foi apresentadora do programa Libnews.

Além de sua trajetória profissional, Thaís também será lembrada por sua fé e dedicação à Comunidade Católica Cristo Alegria, onde deixou um legado de amor pelo catolicismo.