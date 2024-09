Atacante do Remo projeta 'número mágico', avalia adversário e elogia técnico: 'a confiança subiu'

Após o empate em 2 a 2 contra o São Bernardo, fora de casa, o Remo se prepara para encarar o Volta Redonda-RJ, no próximo domingo (15), às 18h30, no Mangueirão, pela 3ª rodada do quadrangular decisivo da Série C. É um confronto direto pela liderança do grupo B, já que as duas equipes estão empatadas com 4 pontos, mas o clube carioca está à frente pelo saldo de gols. Um dos destaques contra o São Bernardo, o atacante Ytalo projetou a partida e falou da importância de se manter 100% em casa na busca pelo acesso à Série B, além de citar a importância do técnico Rodrigo Santana nesse processo.

Ytalo falou da confiança que o elenco do Remo possui no treinador Rodrigo Santana, que chegou ao Leão no decorrer da Série C, para substituir o paraguaio Gustavo Morínigo. Para o atacante remista, a chegada do comandante foi crucial para a organização tática do time.

“Desde que o Rodrigo Santana chegou a confiança subiu bastante, ele conseguiu organizar taticamente o time. Quando se estar taticamente organizado se sobressai a parte ofensiva e é isso que nos traz confiança”, comentou.

Técnico Rodrigo Santana é peça fundamental no bom momento azulino na Série C (Thiago Gomes / O Liberal)

Números

O atacante remista falou da possibilidade do acesso com 10 pontos, que uma vitória diante do Volta Redonda pode deixar o Remo líder absoluto no grupo. Para Ytalo o foco é chegar aos 10 pontos e contar com o apoio do torcedor, que promete mais uma vez lotar o Mangueirão.

“Estamos traçando isso e estamos fortes em casa. Fizemos um ponto fora e ganhando as duas em casa a gente consegue o acesso, que normalmente são 10 pontos. Mas estamos trabalhando mentalmente dentro de campo e também taticamente. Desde que mudamos para o Mangueirão é nítido que o torcedor conseguiu nos trazer alegria com a força deles do lado de fora e estamos fazendo os resultados dentro de casa. O Volta Redonda é um dos melhores times jogando fora de casa, temos que tomar cuidado, mas sabemos da nossa força”, falou.

Acesso

O que não sai da cabeça dos jogadores e pessoas que trabalham no Baenão é a palavra “acesso”. Em campo Ytalo, que marcou nove gols na temporada, afirmou que “ninguém dava nada” no Remo, mas que o time vem mostrando sua força em um momento decisivo.

“Não só a torcida, mas todos nós no clube temos esse pensamento [subir com o Remo à Série B], mas é jogo a jogo e essas duas partidas nós mostramos que somos candidato ao acesso, mas também ao título. Ninguém dava nada para o Remo até classificarmos e é isso que está acontecendo. É manter os pés no chão, sabemos que temos um jogo difícil contra o Volta Redonda e que temos que estar bem para sairmos com a vitória”, comentou.

Torcida

Mais uma vez o torcedor do Remo vai mostrar sua força. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa é que o Mangueirão supere o público de 44 mil, diante do Botafogo-PB, na estreia do quadrangular. Ytalo sabe a força do torcedor e afirmou ficar feliz em poder ter a torcida ao lado as coisas caminham para um final feliz.

“Nossa torcida no começo não estava tão próxima dos jogadores, já que não estávamos fazendo um bom campeonato, eles agora estão comparecendo é o que queria para minha carreira quando resolvi vir para o Remo, que era estádio sempre cheio e graças a Deus estamos conseguindo isso e espero que continue lotando até o nosso acesso. Nós acompanhamos [venda de ingressos] e é gostoso saber que a torcida está apoiando, ontem o Lado A já esgotou, espero que eles esgotem o outro lado também, pois é bom estar com essa energia ao nosso lado como foi o último jogo”, disse.