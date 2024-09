Catalá reclama de arbitragem em empate contra o Remo: 'É inadmissível que a CBF permita isso'

Na última segunda-feira (9), o Remo empatou em 2 a 2 com o São Bernardo, fora de casa, pela segunda rodada do quadrangular da Série C. Após o empate, o treinador da equipe mandante questionou a arbitragem e reclamou dos critérios apresentados pelo árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, do Paraná.

Ricardo Catalá reclamou, primeiro, da escalação do arbitro para essa partida. "É inadmissível que a CBF permita isso. Primeiro que a CBF escala um árbitro com uma carreira repleta de polêmicas".

Reclamações

Catalá citou também uma reunião que a CBF realizou com os jogadores, para explicar sobre o uso do árbitro de vídeo (VAR), durante o quadrangular. Segundo o treinador, os critérios explicados não foram adotados. "A CBF fez uma reunião com nossos jogadores na véspera da primeira partida do quadrangular, a respeito de que todas as jogadas teriam 'delay', que seria permitido que a jogada chegasse ao seu final, para que então depois - caso houvesse uma infração - o árbitro ou o VAR fizessem a intervenção, e não foi feito assim. Um lance em que ele inventou uma falta em um gol feito nosso, que não existiu falta nenhuma", afirmou o treinador.

Ricardo Catalá falou sobre o número de cartões apresentados pelo árbitro. Ao todo, foram sete cartões amarelos para o São Bernardo e dois vermelhos, sendo que uma expulsão foi por dois cartões amarelos, a do treinador do Bernô. A outra expulsão foi de Ricardo de Toledo, treinador de goleiros do time da casa.

"Fica evidente quando o cara expulsa dois profissionais da área técnica, quando amarela mais da metade da equipe, amarela três ou quatro jogadores no banco, e o argumento dele é de que a nossa equipe é muito indisciplinada. A nossa equipe é uma das mais disciplinadas de toda a competição. Demonstra, claramente, que as intenções não eram as melhores, e que o São Bernardo foi muito prejudicado pela equipe de arbitragem", afirmou Ricardo Catalá.

Segundo o site da CBF, na primeira fase da Série C, o São Bernardo recebeu 42 amarelos, sendo o segundo time - dentre os classificados - com mais cartões amarelos (Botafogo-PB tem 48). Foram também seis cartões vermelhos, só perdendo para o Remo, que recebeu sete.

Agenda

Com o empate, o São Bernardo conquistou o primeiro ponto no quadrangular e agora se prepara para enfrentar o Botafogo-PB, no sábado, às 17h30, no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo-SP. Já o Remo, enfrentará o Volta Redonda, no domingo, às 18h30, no estádio Mangueirão, em Belém. As duas partidas serão pela terceira rodada da segunda fase da Série C.