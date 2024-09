Na Série C, Remo sofreu quase 70% dos gols durante o segundo tempo

No empate contra o São Bernardo, em 2 a 2, na última segunda-feira (9), o Remo apresentou mais uma vez uma queda de desempenho durante o segundo tempo. Se até o início da segunda etapa o Leão vencia por 2 a 0, na reta final o time sofreu dois gols (um aos 14 minutos e outro aos 40 do segundo tempo). Os tentos sofridos durante os últimos 45 minutos fazem parte de um problema maior apresentado pelos azulinos durante a Série C do Brasileirão.

Nas 21 partidas da Série C, foram 26 gols sofridos pelo Remo. Porém, 18 desses gols foram marcados pelos adversários depois do intervalo. Ou seja, 69,2% das vezes em que o Leão teve a rede balançada foi durante o segundo tempo de jogo. Após os 30 minutos do segundo tempo é o momento mais crítico da defesa azulina. Foram nove gols sofridos nesse período (34,6%).

O lado físico

Quando se fala em gols no segundo tempo, uma primeira análise comum é fazer uma ligação ao fator físico, que pesa - e muito - na segunda etapa. Porém, o time azulino sofreu 8 gols nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, logo após o descanso do intervalo. E dos 25 gols marcados pelo Remo, 15 foram no segundo tempo, sendo que o momento em que o Leão mais marcou gols foi também após os 30 minutos da segunda etapa (sete gols marcados no período).

Fora de casa o problema aumenta

Outro dado que chama atenção é que, fora de casa, o problema na segunda etapa aumenta. Dos 18 gols sofridos no segundo tempo, 13 foram com o Remo atuando como visitante. Desses, 7 foram nos últimos 15 minutos das partidas. Em jogos contra Ferroviária (2 a 1 para o adversário), São Bernardo (empate em 2 a 2), Caxias (vitória por 4 a 2), Náutico (derrota por 4 a 1) e Athletic (derrota por 3 a 1), o Remo sofreu até mesmo mais de um gol durante o segundo tempo. Dessas partidas, Rodrigo Santana só não comandou o Remo contra Náutico e Athletic.

Estratégia ou acaso?

O Remo passou por muitos jogos precisando da vitória para continuar vivo na Série C e esse fator de decisão foi refletido em alguns momentos. Quando estava vencendo algumas partidas, o time apresentou um recuo das linhas de marcação, esperando o adversário. Nos jogos contra Botafogo-PB (vitória por 2 a 1) e empate com o São Bernardo, o time teve chances de marcar o terceiro gol em contra-ataques, mas acabou desperdiçando.

Esse tipo de lance levanta a dúvida se o time recuar as linhas é uma estratégia escolhida pelo treinador ou se é um "acaso" do jogo, em que o adversário "empurra" o Remo e o Leão se mostra capaz de gerar chances sem necessariamente ter a posse de bola. E em alguns jogos, como no empate recente contra o Bernô, deixar o adversário ter a posse na reta final de jogo resultou em gol sofrido pelo Leão.

Agenda

Domingo (15), 18h30, o Leão Azul enfrenta o Volta Redonda no Mangueirão pela Rodada 3 da Série C do Brasileirão, e você acompanha ao vivo pelo Lance a Lance no portal O Liberal e Rádio Liberal FM.