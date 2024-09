Acesso, festa e renda histórica! Veja quanto o Remo arrecadou no jogo da subida à Série B

A procura maluca da torcida do Remo por ingressos durante a semana, resultou em uma linda festa no Mangueirão, na tarde deste domingo (29), em Belém. O Fenômeno Azul mais uma vez mostrou sua força e o Leão faturou uma renda de quase R$3 milhões.

O borderô da partida divulgado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), mostrou que o Remo teve uma renda bruta de R$2.802.330. O clube azulino teve uma despesa de R$ 774.002,20, sobrando aos cofres azulinos o total de R$2.028.307,80.

Esse é a segunda maior renda do Remo no novo Mangueirão. A maior arrecadação do Leão ocorreu no jogo contra o Corinthians-SP, pela Copa do Brasil, em 2023, quando o o clube azulino teve uma renda bruta de R$2.958.440,00.

Vale lembrar que neste jogo entre Remo x São Bernardo, o clube paraense bateu o recorde do Mangueirão, com um total de público de 54.864 torcedores, sendo 50.468 pagantes, passando o recorde anterior que era do Paysandu, seu maior rival.