FOTOS: 'Subiremos' e temática do Círio; veja os mosaicos da torcida do Remo no Mangueirão

A torcida do Leão, o Fenômeno Azul, promoveu um grande espetáculo na entrada dos jogadores em campo. Antes da bola rolar para Remo e São Bernardo, um mosaico “dupla face” foi reproduzido na arquibancada do Lado A do Mangueirão. A 1ª imagem mostrou a palavra “Subiremos”. Em um segundo momento, a outra imagem do mosaico foi apresentada com as bandeiras do Brasil e do Pará, além de uma ilustração de um Leão carregando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Mosaico com a temática do Círio de Nazaré (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

RECORDE DE PÚBLICO

Mais de 50 mil ingressos foram vendidos para o “jogo do acesso”. A expectativa é que o recorde público da principal praça esportiva do estado, que atualmente pertence ao Paysandu, seja agora remista. Desde cedo, a movimentação ao redor do estádio já era intensa.

BASTA VENCER

O Remo precisa de uma vitória simples para confirmar o acesso para a Série B.