Remo: Após ser expulso, Rodrigo Santana discute e faz gestos obscenos para a torcida do Botafogo-PB

O treinador Rodrigo Santana foi expulso por reclamação na reta final do jogo contra o Botafogo-PB, que venceu o Remo por 3 a 0, na última rodada do quadrangular da Série C. Ao deixar o gramado, o técnico azulino se envolveu em uma discussão com a torcida do Belo e a polícia chegou a intervir.

Ao se encaminhar para entrada do vestiário, o treinador ouviu provocações dos torcedores rivais e respondeu com gestos obscenos. Na escada de saída do campo, o técnico seguiu na discussão com os torcedores e a polícia, que fazia a segurança do estádio, foi até Rodrigo Santana.

Na transmissão do jogo, foi possível ver que os torcedores do Belo também fizeram gestos obscenos para o comandante azulino. Além disso, no momento da abordagem da polícia, o técnico chegou a se alterar com os policiais.

Treinador discutiu na saída do gramado (Reprodução / Dazn)

Jogadores do Remo que estavam no banco de reservas e membros da comissão técnica foram até o treinador para acalmá-lo. No fim, Rodrigo seguiu para o vestiário.

Durante todo a partida, o técnico azulino reclamou bastante da arbitragem jogo. Antes do cartão vermelho, Rodrigo Santana já havia tomado uma advertência por reclamação e na reta final, levou o segundo amarelo e foi expulso.

O Remo perdeu o jogo por 3 a 0. O time azulino perdeu João Afonso no final do primeiro e jogou a etapa final com um jogador a menos. Assim, o Belo cresceu na partida e conseguiu superar o Leão Azul, que, agora, pensa na Série B.