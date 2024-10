Volta Redonda vira para cima do São Bernardo e vai disputar a final da Série C

Com a derrota do Remo, o Volta Redonda precisava de apenas um empate para ir para a final. No entanto, o Voltaço virou para cima do São Bernardo–SP e venceu por 2 a 1 neste sábado (5), no estádio 1º de Maio, em São Paulo. Com isso, a equipe carioca está garantida na decisão da Série C, que será disputada contra o Athletic-MG.

O Bernô saiu na frente com um gol marcado logo aos sete minutos. Rafael Forster marcou de cabeça e abriu o placar. Contudo, no segundo tempo, o Volta fez dois e virou a partida.

Primeiro, PK chutou bonito de fora da área para empate. O gol da virada veio aos 38 da última etapa com Gabriel Bahia que cabeceou para o fundo da rede.

Já o Athletic venceu o Londrina por 2 a 1, com gols de David Braga e Denílson. O LEC descontou o placar com um golaço de Everton Moraes, mas não teve impetou para empatar e virar. Com isso, além da vaga na Série B, o time mineiro vai decidir o campeonato com o Voltaço.

A segunda vaga do acesso ficou com a Ferroviária, que venceu o Ypiranga por 4 a 2, com três gols de Carlão e um de Ricardo Ribeiro.