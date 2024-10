Com um a menos, Remo é goleado pelo Botafogo-PB e se despede da temporada

Com o acesso garantido, o Remo tinha o objetivo de se classificar para a final da Série C e buscar o bi da competição, mas não deu. Pela última rodada da 2ª fase da Série C, o Leão perdeu para o Botafogo-PB por 3 a 0, que já estava eliminado. Os gols da partida foram marcados por Joãozinho, Dudu e Henrique Dourado. Com o resultado, o time azulino se despede da Série C e da temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

PRIMEIRO TEMPO

De olho em uma vaga na final da Série C, o Remo começou a partida indo para cima do Botafogo-PB, aliás, essa foi tônica de boa parte da 1ª etapa. Ataque azulino contra defesa do Belo. A primeira grande chance do jogo foi do Leão, quando aos 13 minutos, Pedro Vitor recebeu bola na área, dominou e chutou para a boa defesa do goleiro adversário.

Pouco tempo depois, aos 19 minutos, Jaderson finalizou de longe, mas Wallace fez boa defesa e salvou o Belo. Em seguida, Pedro Vitor criou uma boa chance para o Remo ao carregar a bola para o meio e mandar uma bomba de longe para mais uma boa intervenção do arqueiro alvinegro.

Aos 29 minutos, Wallace fez mais duas grandes defesas. O Remo chegou com Ytalo, que de cara para o gol, parou no goleiro. Em seguida, no rebote, Raimar finalizou e o camisa 37, considerado o segundo goleiro do Botafogo-PB, defendeu novamente.

Depois dos 30 minutos, o Remo diminuiu um pouco o ritmo de jogo e o Botafogo-PB cresceu na partida, criando boas chances, que não foram convertidas em gols. No final do primeiro tempo, João Afonso, camisa 5 do Remo, foi expulso após cortar a bola com o braço.

SEGUNDO TEMPO

Com um a mais em campo, o Botafogo-PB foi em busca da sua 1ª vitória no quadrangular e a pressão surtiu efeito. Aos seis minutos da etapa derradeira, Erick mandou a bola na área e após bate-rebate, Joãozinho balançou as redes. O gol foi analisado pelo VAR e validado. Botafogo-PB 1x0 Remo.

Aos 19 minutos, o que já era ruim para o Remo, piorou. Dudu ampliou para o Botafogo-PB em grande jogada coletiva. Gabriel Lima avançou pela esquerda, cruzou para a área, Henrique Dourado fez um belo corta luz para Dudu, que fintou a marcação e marcou o segundo do Belo na partida. Botafogo-PB 2x0 Remo.

Com a derrota iminente, já com o acesso conquistado, o Remo se conformou e não reagiu mais na partida. Pelo contrário, facilitou ainda mais para o Belo. Aos 29 minutos, Bruno Bispo perde a bola e comete pênalti. Henrique Dourado foi o responsável pela cobrança e com categoria, deslocou Marcelo Rangel, para marcar o terceiro do time paraibano. Botafogo-PB 3x0 Remo.

No final da partida, o técnico Rodrigo Santana foi expulso e quando saiu do gramado de jogo, mostrou o dedo do meio para torcedores do Botafogo ao ser xingado, o que gerou uma pequena confusão. Após o jogo, Pavani também recebeu cartão vermelho.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-PB 3x0 Remo - 6ª rodada da 2ª fase da Série C

Data: 04/10/2024

Hora: 17h30

Local: Estádio Almeidão

Arbitragem: Rodrigo da Fonseca Silva (CBF-MT)

Assistentes: Fernanda Kruger (FIFA-MT) e Gislan Antonio Garcia da Silva (CBF-MT)

Gols: Joãozinho, Dudu e Henrique Dourado (Botafogo-PB)

Cartão amarelo: Dudu e Wendell Lomar (Botafogo-PB)

Cartão vermelho: João Afonso e Pavani (Remo)

Botafogo-PB: Wallace (Caio Alan); Erick (Iranilson), Wendel Lomar, Reniê e Rafael Furlan; Gama, Bruno Leite (Lucas Siqueira), Sillas (Gabriel Lima) e Vinícius Leite (Dudu); Joãozinho e Henrique Dourado. Técnico: Evaristo Piza.

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, João Afonso, Sávio e Diogo Batista (Kelvin); Raimar, Paulinho Curuá (Matheus Anjos) e Pavani; Pedro Vitor (Bruno Bispo), Jaderson (Ribamar) e Ytalo (Rodrigo Alves).

Técnico: Rodrigo Santana.