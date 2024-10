Destaque no Clube do Remo, Jaderson é o quarto jogador mais regular da Série C

O Clube do Remo terminou a temporada 2024 com um grande motivo para comemorar: conquistou o acesso para a Série B do próximo ano. Uma das peças-chave no elenco para êxito do Leão foi o meia Jaderson, que transitou em diversas posições em campo e se destacou pela maneira de entender o jogo, feito que o tornou o quarto jogador mais regular da Série C do Brasileirão.

O dado da plataforma de análise esportiva Sofascore, demonstrou que o jogador teve uma das melhores médias de nota na competição, com 7.32. O número reflete a atuação do meia ao longo da Terceirona, que ficou atrás apenas de Pimentinha, meia do Sampaio Corrêa, Marcos Vinícius, meia do Volta Redonda, e Paul Villero, meia do Athletic.

VEJA MAIS

Jogador “coringa” do Leão, Jaderson começou como reserva nos primeiros jogos da temporada, mas ganhou destaque ao longo das partidas, se tornando titular absoluto e um dos jogadores mais populares do Remo, tendo desempenhado as funções de meia-ofensivo, volante e atacante. Ao todo, ele marcou quatro gols e deu três assistências na Série C e, contando os números de toda a temporada, o meio-campista já balançou as redes seis vezes e deu cinco passes para gols.

Agora, a expectativa é que o jogador continue integrando o elenco azulino na próxima temporada. Jaderson, que é jogador do Athletico-PR e está emprestado ao Remo, já demonstrou a vontade de continuar com a equipe azulina, e falou sobre o assunto em entrevista à equipe de esportes de O Liberal na última semana.

“E nós estamos muito bem nas conversas [com o Remo], vem muitas coisas boas aí, tenho vontade de ficar aqui [no Remo], sempre falei que o meu desejo é permanecer, desde que cheguei aqui comentei para todos, falei com o Papellin também”, disse.